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Офис сградата Kambanite Green Offices е продадена за 17 млн. евро. За втори път "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ избира Unique Estates|Christie's International Real Estate за продажба на ключов актив

Unique Estates | Christie's International Real Estate, част от Realto Group, консултира продажбата на офис сградата Kambanite Green Offices в София. Сделката е на стойност 17 млн. евро без ДДС. Компанията

представлява и двете страни

по сделката, като продавач е “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, а купувач - “И-Кард Естейтс” ЕООД.

Това е вторият проект, по който “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ избира Unique Estates | Christie's International Real Estate за консултант по реализацията на свой актив. В края на 2025 г. агенцията посредничи и при продажбата на друг имот от портфолиото на фонда - парцел на стойност 2,8 млн. евро, което превръща настоящата сделка в поредна стъпка от успешното сътрудничество между двете компании.

В процеса на консултирането е приложен селективен подход, като имотът е предлаган конфиденциално, а купувачът е дългогодишен обслужван клиент на Unique Estates.

Kambanite Green Offices е офис сграда клас А, завършена през 2016 г., разположена в района на “Малинова долина” в непосредствена близост до Бизнес парк София и околовръстния път. Сградата разполага с

над 13 000 кв. м разгъната застроена площ,

приблизително 9530 кв. м отдаваеми офис площи, ресторант и 214 паркоместа.

Особеното при тази сделка е, че придобиването е мотивирано основно от намерението на купувача да използва сградата като собствен корпоративен офис. Сред факторите за избор на актива са неговата локация, възможностите за бъдещо развитие и съответствието му с дългосрочните планове на компанията.

Част от площите са освободени преди финализирането на сделката, за да осигурят бъдещото настаняване на новия собственик.

“Това е пример за сделка, при която водещи не са единствено традиционните инвестиционни показатели, а конкретните бизнес цели на бъдещия ползвател на актива, в което Unique Estates се специализира като консултант. Все по-често

компаниите търсят имоти, които могат да подкрепят дългосрочното им развитие

и организационна стратегия”, коментира Светослава Георгиева, управляващ директор на Unique Estates | Christie's International Real Estate.

През последните години Unique Estates | Christie's International Real Estate разширява дейността си и в сегмента на корпоративните имоти. Освен традиционното си присъствие на пазара на висок клас жилищни имоти компанията консултира сделки с офисни и бизнес активи за лично ползване, като през 2025 г. участва и в реализацията на няколко.

От началото на 2026 г. сделката за Kambanite Green Offices е една от ключовите трансакции на пазара на бизнес имоти в София.

“Тази сделка е пример за узряването на българския предприемачески капитал - когато хората, на които си помогнал да намерят дом, години по-късно ти поверяват и избора на мястото, от което ще управляват бизнеса си”, допълва управляващият директор.

За нас е показателно, че в подобни трансакции ролята на консултанта се развива

отвъд традиционното посредничество

Все по-често работим с предприемачи, с които сме изградили отношения през годините и които ни се доверяват както при личните си инвестиции, така и при ключови решения за развитието на бизнеса им.

Фактът, че Unique Estates беше ангажирана от двете страни по тази сделка, е признание именно за това доверие и за способността да създаваме баланс и стойност за всички участници в процеса”, посочва Светослава Георгиева.