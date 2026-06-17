Запасите от суров петрол в САЩ спадат повече от очакваното

Запасите от суров петрол в САЩ са се понижили значително повече от очакваното за седмицата, приключила на 12 юни, сочат данните на Управлението за енергийна информация (EIA), публикувани днес и цитирани от ДПА.

Запасите от суров петрол са намалели с 8,3 милиона барела през последната седмица след спад от 7,2 милиона барела през предходната седмица, информира администрацията. Икономистите залагаха на понижение от 4,6 милиона барела.

При ниво от 418,2 милиона барела американските запаси от суров петрол са с около 6 на сто под средното за последните пет години за този период от годината, посочва агенцията.

Според данните на Администрацията за енергийна информация запасите от бензин също са се понижили с 0,9 милиона барела през седмицата и са с около 6 на сто под петгодишната средна стойност за сезона.

Запасите от дестилатни горива, които включват отоплително гориво и дизел, са се увеличили с 1 милион барела, но остават с около 13 на сто под средното ниво за последните пет години за този период, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.