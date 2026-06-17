Европейски компании призоваха ЕС да облекчи правилата за търговия с въглеродни емисии

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Около 40 европейски индустриални компании предупредиха, че нарастващите разходи за въглеродни емисии застрашават индустриалната база на Европа, и призоваха Европейския съюз да предприеме мерки за ограничаване на разходите по Схемата за търговия с емисии, съобщи БТА.

В писмо до председателя на Европейския съвет Антониo Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен компаниите настояват за „решителна намеса“, която да спре „ескалацията на разходите“ по схемата.

Според подписалите писмото, ако сегашната система остане непроменена, част от производството ще бъде изнесено извън Европа, а някои предприятия ще бъдат принудени да преустановят дейност.

Сред компаниите, подкрепили инициативата, са „БАСФ“ (BASF), „Евоник“ (Evonik), „Ковестро“ (Covestro), „Тисенкруп“ (Thyssenkrupp) и „АрселорМитал“ (ArcelorMittal).

Схемата за търговия с емисии е основният инструмент на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии и ключов елемент от целта за постигане на климатична неутралност до 2050 г. Компаниите, включени в системата, трябва да притежават квоти за въглеродните си емисии, като с намаляването на броя на наличните квоти цената им постепенно нараства.

През последните месеци натискът от страна на индустрията и част от политическите лидери за смекчаване на режима се засили заради опасенията от увеличаващите се разходи за бизнеса. Европейската комисия се очаква да представи през юли предложения за мащабна реформа на схемата.

В писмото компаниите посочват, че системата вече не отразява реалностите на световната икономика и натоварва европейската индустрия с бързо нарастващи въглеродни разходи в условията на високи цени на енергията и значителни регулаторни изисквания.

Според тях все още липсват ключови условия за успешна декарбонизация на индустрията, включително достатъчно развита инфраструктура за водород и въглероден диоксид, както и достатъчно търсене на нисковъглеродни продукти.