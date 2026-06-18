Дори у нас новите коли на ток слязоха под 25 хил. евро за базов модел (Графика)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Достъпните градски автомобили на ток спестяват поне 1700 евро на година спрямо 10-годишен бензинов, стига да се зарежда у дома през нощта

С навлизането на десетки знайни и незнайни китайски марки пазарът на нови автомобили в България преминава през бърза промяна. Все повече клиенти се насочват към градски електрически модели, като вече има много предложения, които не надхвърлят 25 000 евро в базовото си оборудване, като в същото време предлагат приличен пробег особено при всекидневно ползване в града и на близки разстояния, както и добър комфорт и оборудване.

Все повече вносители залагат на компактните модели, оптимизирани за градска среда, които са с по-леки батерии,

пробег между 200 и 400 километра с едно зареждане

и изключително ниски експлоатационни разходи.

В основата на тази пазарна трансформация у нас стоят няколко ключови модела, сред които изпъкват френският Citroеn е-C3, румънско-френско-китайският проект Dacia Spring, достъпният Leapmotor T03 от портфолиото на Stellantis, както и технологичните азиатски лидери Dongfeng Box, BYD Dolphin и MG4 EV Urban.

В условията на родната реалност, където

много хора не надвишават около 15 000 км пробег годишно,

икономическата логика започва сериозно да застрашава традиционния пазар на употребявани автомобили, особено ако човек има къде да зарежда електромобила си в домашна среда, на нощна тарифа.

Когато се тегли чертата на годишните експлоатационни разходи, най-голямото перо неизменно остава горивото, а притежателите на собствено паркомясто, гараж или двор се оказват в позицията на големите печеливши. При среден градски разход от 8 литра бензин на 100 километра собственикът на десетгодишния Opel Astra например

заплаща близо 1500 евро за гориво на година

В същото време зареждането на новия електромобил изцяло у дома на нощна тарифа излиза едва около 180 евро за абсолютно същия пробег от 15 000 километра.

Тази колосална разлика се допълва от пълното освобождаване на електрическите превозни средства от годишен данък МПС в България, както и от правото им за напълно безплатно паркиране в платените градски зони в големите градове, което пести на шофьора още стотици евро годишно.

Дори прибавянето на задължителното за нов автомобил по-скъпо автокаско, което варира около 1000 евро спрямо скромните суми за старата Astra, не може да стопи финансовата преднина на електрическата кола, която в края на всяка година спестява на притежателя си поне 1700 евро.

Извън разходите за гориво дългосрочната поддръжка е мястото, където десетгодишният бензинов автомобил започва да изисква непредвидими финансови инжекции от семейния бюджет. Навлизайки в своето второ десетилетие, една конвенционална кола изисква не само редовна смяна на масла, ремъци и филтри, но и чести скъпи ремонти на турбокомпресори, съединители, алтернатори, стартери и изпускателни системи с катализатори.

Всички тези компоненти просто липсват в устройството на електромобила, чийто задвижващ мотор има само една основна движеща се част и предава тягата чрез прост едностепенен редуктор. Дори спирачната система на електрическата кола

се износва до три пъти по-бавно,

тъй като превозното средство на ток намалява скоростта предимно чрез регенерация, връщайки ценна енергия обратно в батерията.

Купувачът на електромобил вече има и допълнително спокойствие заради фабричната гаранция, която при новите бюджетни модели варира между 5 и 7 години, елиминирайки изцяло рисковете от дефекти.

Пред българина остава единствено дилемата дали да се довери на традиционна европейска марка, или да погледне към настъпващите азиатски брандове.

Китайските гиганти като Dongfeng, BYD и MG предлагат за същия бюджет изключително богати пакети от екстри, включващи термопомпи за пестене на енергия през зимата, 360-градусови камери за паркиране и съвременни системи за активна безопасност. Техният допълнителен технологичен коз са новото поколение литиево-желязо-фосфатни батерии, които са не само по-безопасни, но и

притежават огромен жизнен цикъл,

гарантиращ липса на деградация при ежедневно градско шофиране.

В крайна сметка се получава така , че за период от пет години новата градска електричка под 25 000 евро успява да самоизплати близо една трета от първоначалната си стойност само от разликата в разходите, доказвайки, че ерата на градските коли на ток в България вече е настъпила.

Дузина достъпни модели на ток идват в следващите месеци

Ценовата градска електрическа революция е в началото. През следващите месеци десетина нови по-достъпни модели на ток се очаква да нахлуят на българския пазар.

Концерните Stellantis и Renault обединяват усилията си около общи технологични платформи, което драстично сваля производствените разходи и позволява възраждането на носталгични, но изцяло модерни градски класики.

Сериозен италиански хит се очертава да бъде новият Fiat Grande Panda EV. Този модел стъпва на същата гъвкава архитектура, която използва и Citroеn е-C3. С очаквана базова цена между 23 000 и 24 000 евро Grande Panda залага на изключително симпатичен, кубичен и ретромодерен дизайн, вдъхновен директно от легендарната оригинална Panda от 80-те години.

В същото време френският гигант Renault подготвя Twingo E-Tech. Целта на французите тук е повече от дръзка, като те се целят в стартова цена под границата от 20 000 евро.

Cupra със своя модел Raval се явява спортният близнак на Volkswagen ID.2 и ще се позиционира в диапазона 23 000 - 25 000 евро, таргетирайки по-младата аудитория. Чешката марка Skoda също няма да остане по-назад с малкия градски кросоувър Epiq. При начална цена от около 25 хил. евро той ще предложи практичност, рекордно голям багажник за размерите си и автономен пробег, доближаващ се до внушителните 400 километра с едно зареждане.

Китайските компании обаче нямат намерение да отстъпват. В Европа идва BYD Seagull. Това е най-продаваният бюджетен електромобил на азиатския пазар, който в момента преминава през мащабна адаптация, за да отговори на най-строгите изисквания за безопасност на Стария континент. Моделът ще дойде на българския пазар на цена от около 20 000 евро, заставайки рамо до рамо с досегашния хегемон Dacia Spring, но предлагайки много по-сериозно технологично оборудване.

Веднага след него се нарежда и Leapmotor B10. След като микроавтомобилът T03 проправи път, силното партньорство на бранда с европейския гигант Stellantis ражда по-голям, компактен SUV модел. Очаква се неговата базова цена да е закована точно на лимита от 25 000 евро, осигурявайки нечувано досега вътрешно пространство и комфорт за този ценови сегмент.

На тази цена - 24 951 евро в България вече се продава например Dongfeng Box, който е в сегмента на пробег до 400 км с едно зареждане.

За да бъде картината напълно завършена, в битката се намесва и силна южнокорейска алтернатива в лицето на Kia EV2. Южнокорейските инженери подготвят компактен, кубичен градски кросоувър. Колата ще бъде снабдена със системи за автономност от по-големите в гамата и бързо зареждане на батерията, като всичко това ще бъде на цена около 25 000 евро.