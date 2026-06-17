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20 евро компенсация за бензина ще има, ако средната цена за юни е 1,60 евро

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Напоследък цените на горивата падат, но за помощта от 20 евро се гледат средната цена за целия месец. Бензиностанции в Румъния може да останат временно без гориво около 1 май. СНИМКА: Pixabay

Бедните домакинства ще получат по 20 евро компенсация за юни, ако средната цена на бензина и дизела през месеца е 1,60 евро на литър. Цените на горивата продължават да падат. Бензин А95 нито веднъж не е минавал 1,60 евро. А дизелът за последно е бил 1,60 евро на 9 юни.

“Данните ще бъдат предоставени от Националната агенция за приходите след края на месец юни. Тогава ще стане ясно дали Агенцията за социално подпомагане ще изплати помощта”, обясниха от социалното министерство за “24 часа”.

Програмата бе одобрена от служебното правителството на Андрей Гюров на 20 април, заради войната в Иран и скока на горивата.

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи получиха компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за април. Те бяха планени през май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг.

За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година. Хората, които получават подкрепа, се определят след проверка на Националната агенция за приходите.

Напоследък цените на горивата падат, но за помощта от 20 евро се гледат средната цена за целия месец. Бензиностанции в Румъния може да останат временно без гориво около 1 май. СНИМКА: Pixabay

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