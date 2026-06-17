Европейските борси затвориха предимно възходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари завършиха предимно на положителна територия днешната търговска сесия, като инвеститорите са в очакване на повече подробности около мирното споразумение за Иран и решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за лихвите, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX добави 24,26 пункта или 0,1 на сто до 24 934,67.

Парижкият CAC 40 се понижи с 16,48 пункта или 0,2 на сто до 8430,79 пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 14,4 пункта или 0,14 на сто до 10 508,61 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 3,31 пункта или 0,52 на сто до 639,31 пункта.

Сериозен натиск върху автомобилния сектор оказа предупреждението на Бе Ем Ве (BMW), която намали прогнозата си за оперативната рентабилност в автомобилния сегмент до маржа между 1 и 3 на сто спрямо предишните очаквания за 4 до 6 на сто. Компанията понижи и прогнозата за възвращаемостта на инвестирания капитал (RoCE) до 1 - 5 на сто от предходните 6 - 10 на сто.

Според анализатори на „Ар Би Си Кепитъл Маркетс" (RBC Capital Markets) слабите резултати в Китай са предимно следствие от пазарни фактори и могат да бъдат предупреждение и за други европейски автомобилостроители с висока зависимост от китайския пазар.

Акциите на Бе Ем Ве поевтиняха с 8,3 на сто. Книжата на „Фолксваген" (Volkswagen) загубиха 3,48 на сто, на „Порше" , а на „Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) - 4,36 на сто.