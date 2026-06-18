Гърция дава възможност за разсрочване на данъчни и осигурителни задължения до 72 вноски

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Хиляди данъкоплатци в Гърция ще могат да се възползват от нова схема за разсрочено плащане на зданъчни и осигурителни задължения. Новият механизъм предвижда изплащане на натрупани дългове в срок до 72 месечни вноски.

Очаква се електронната платформа myAADE да започне да приема заявления в края на юни или началото на юли, като кандидатстването ще бъде възможно до края на декември.

В схемата ще могат да бъдат включени просрочени данъчни и осигурителни задължения, натрупани до 31 декември 2023 г. Основно условие е тези дългове да не са били включени в друга действаща схема за разсрочване към 21 април 2026 г.

За да се възползват от новата възможност, кандидатите трябва да са уредили или да са включили в действащ план за разсрочване всички задължения, възникнали след 1 януари 2024 г.

Лихвата по новата схема ще бъде 5,84%, а минималната месечна вноска е определена на 30 евро.

Процедурата ще се извършва изцяло по електронен път чрез платформата myAADE. След подаване на заявлението системата автоматично ще изчислява броя на вноските и техния размер според общата сума на задълженията.

Според гръцките власти мярката има за цел да облекчи гражданите и бизнеса, които изпитват затруднения при погасяването на натрупани данъчни и осигурителни задължения, като им предостави възможност за по-дългосрочно и по-плавно изплащане на дълговете.