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Вятърът е осигурил 10% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

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Вятърни турбини са произвели 25 на сто от електроенергията в Европа през последните 24 часа. СНИМКА: pixabay

Данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers сочат, че вятърната енергия е осигурила 10% от електричеството е Европа през последните 24 часа.

Вятърните турбини, разположени на сушата, са произвели 8% от общото количество електроенергия (581 гигаватчаса). А морските вятърни паркове - 2% (153 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Електроенергията от вятъра е един от най-бързо развиващите се възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в света. Тя се генерира чрез преобразуване на кинетичната енергия на въздушните маси в механична сила, а след това в електричество с помощта на вятърни турбини. Според последните данни на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА), вятърната енергия вече осигурява около една пета (20%) от общото потребление на ток в Европа.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (65,8 процента), Черна гора (63 на сто) и Финландия (45,5 процента). В България делът е 0,4 процента. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (131,8 гигаватчаса), Финландия (93,4 гигаватчаса) и Испания (84,5 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,3 гигаватчаса. 

 

Вятърни турбини са произвели 25 на сто от електроенергията в Европа през последните 24 часа. СНИМКА: pixabay

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