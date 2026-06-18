Росица Кирова: Ремонтите по пътищата към туристическите дестинации ще се съгласуват с представители на туризма

За това се разбраха членовете на Комисията по туризъм и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков

Комисията по туризъм към Народното събрание проведе своето първо заседание, на което бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на туристическия сектор и транспортната достъпност до туристическите дестинации.

Сред основните акценти на заседанието беше изслушването на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и председателя на на УС Агенция „Пътна инфраструктура" Александър Тодоров по темата за организацията и планирането на ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа през активния туристически сезон. Изслушването бе по инициатива на председателя на Комисията по туризъм Росица Кирова във връзка с необходимостта от осигуряване на безпрепятствена транспортна достъпност до българските туристически дестинации, особено по направленията към Черноморието.

Министър Шишков представи информация за текущите и предстоящите ремонти по основните пътни направления към туристическите райони, както и за предприетите мерки за ограничаване на затрудненията в придвижването на българските и чуждестранните туристи. Той подчерта, че се работи с необходимата мобилизация за приключване на най-важните ремонтни дейности преди пиковите месеци на туристическия сезон.

„Нашата цел е основните ремонтни дейности по най-натоварените пътни направления да приключат в максимално кратки срокове, така че да гарантираме по-добра проходимост и безопасност за всички пътуващи към туристическите дестинации по българското Черноморие", заяви министър Иван Шишков.

Председателят на Комисията по туризъм Росица Кирова предложи ремонтите по основните пътни артерии към туристическите дестинации да бъдат предварително съгласувани с Комисията по туризъм и Министерството на туризма, така че графиците за мащабни инфраструктурни дейности да бъдат съобразявани с активните туристически сезони и очаквания интензивен трафик.

„Необходимо е да има по-добра координация между институциите, когато се планират ремонти по основните туристически направления. Комисията по туризъм трябва да бъде своевременно информирана и заедно с Министерсво на туризма да участват в обсъждането на подобни дейности, за да не се допуска затрудняване на туристическия поток в активните сезони", заяви Росица Кирова.

По време на дискусията членовете на Комисията и министър Иван Шишков се обединиха около разбирането, че подобна координация ще допринесе за по-доброто планиране на ремонтните дейности и за ограничаване на негативното им отражение върху туристическия сектор.

Втората основна тема в дневния ред беше представянето на екипа на Министерството на туризма от страна на министъра на туризма Илин Димитров, както и някои основни приоритети на Министерството.

По време на заседанието членовете на Комисията по туризъм отправиха редица въпроси към министъра на туризма и неговия екип.

Председателят на Комисията по туризъм Росица Кирова подчерта значението на доброто взаимодействие между институциите и заяви:

„Убедена съм, че чрез активен диалог, ползотворна работа и общи усилия ще постигнем добри резултати в интерес на българския туризъм, бизнеса и гражданите."