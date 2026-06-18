Вече готвят сезонни полици за мотори и кабриолети

Ще се променя закон, за да се предлага на пазара

КФН и МВР търсят начин за автоматичната им регистрация

Вече 141 938 мотори са на пътя - повече полици, но и повече произшествия с тях

Комисията по финансов надзор, заедно с представители на мотоклубовете, започва работа по нов продукт - сезонна застраховка за мотори и кабриолети. За да бъде въведена ще се наложат законодателни промени, съобщиха от регулатора.

До това решение се стигна след последното заседание на парламентарната икономическа комисия и след бурни протести от мотоклубове в цялата страна.

Собствениците на мотоциклети поискаха справедлива цена на полиците, която да отазява факта, че тези превозни средства не се изполват през цялата година.

Председателят на КФН Васил Големански и на икономическата комисия Стефан Белчев лично подкрепиха исканията.

„Сезонната застраховка „Гражданска отговорност" ще създаде усещането за справедливост, защото чуваме и споделяме исканията на мотористите. Монетата обаче има две страни – цената да бъде справедлива и адекватна за потребителите, но от друга страна да има и защита на интереса на застрахованите лица чрез справедливи обезщетения", категоричен е Големански.

Броят на застрахованите мотоциклети непрекъснато расте. Пазарът се е увеличил от 98 136 през 2021 г. до 141 938 през 2025 г., което представлява близо 45% ръст за целия период. Това означава повече премии, но и повече обезщетения при инциденти, заяви председателят на КФН.

Важен момент е да се намери механизъм с МВР относно възможността за въвеждане на автоматичен режим на регистрация на превозните средства, при сключване на сезонна застраховка „Гражданска отговорност". Затова регулаторът вече е изпратил становище към ведомството, което ще бъде обсъдено и в работната група, каза Васил Големански.