Може да няма частни пътнически влакове от декември 2026 г., както бе планирано

Частни пътнически влакове може да няма от декември 2026 г., каквито бяха обявените планове при подписването на договорите с държавното дружество "БДЖ Пътнически превози" (западен лот) и частното "Ивкони Експрес" (северен и южен лот).

Причината е, че се проверява процедурата за възлагане на обществен превоз с железопътен транспорт на частния превозвач. Сроковете, записани в Закона за обществения транспорт, който беше приет в последните дни на предишното НС, няма как да бъдат спазени в следващите месеци. Това става ясно от обясненията на министъра на транспорта Георги Пеев, който отговаря на въпроси на депутати пред ресорната парламентарна комисия.

Либерализирането на жп пазара на пътнически превози у нас е задължителна реформа, заложена по Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи България пари за покупката на нови влакове.

"Министерството на транспорта направи цялостен анализ на процедурата за възлагане на железопътните превози по северния и южния лот, спечелена от частния превозвач "Ивкони Експрес", каза транспортният министър в отговор на депутата Нели Андреева от "Прогресивна България". Преди да влезе в Народното събрание тя беше зам.-изпълнителен директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Въпросът ѝ бил породен от опасения от "възможни рискове за обществения интерес" заради връзката между железопътния превозвач с един от големите автобусни оператори в страната - "Юнион Ивкони".

Целта на проверката е да бъдат защитени общественият интерес и ефективното разходване на публичните средства, като при нужда ще бъдат предприети мерки, каза транспортният министър. Той отбеляза, че процедурата е проведена съгласно действащите правила, но проверката няма да се ограничи единствено до формалната законосъобразност на търга.

"Процедурата като процедура е извършена съгласно всички правила, но ние няма да разглеждаме само нея. Ще направим цялостен анализ на договорите, на поетите задължения и на всички обстоятелства около възлагането", каза транспортният министър.

Договорът трябва да влезе в сила в края на годината, което дава възможност на министерството да направи необходимите проверки и оценки преди реалното му изпълнение. След като анализът приключи, обществеността ще бъде запозната с резултатите, казва Пеев.

Транспортният министър не се ангажира с краен срок за приключване на проверката, но отбеляза, че тя ще бъде извършена "своевременно и в пълен обем". Той не се ангажира с конкретен отговор дали има риск частните жп превози да не тръгнат в края на годината.

"Ако установим необходимост от конкретни действия, те ще бъдат предприети в рамките на предвидените срокове", каза витиевато Георги Пеев.

Коментарът на транспортния министър идва ден след като стана ясно, че "Ивкони Експрес" води преговори за наемането на жп състави с лизинговата компания Creditas Mobility, като три от старите холандски мотриси вече са модернизирани и ребрандирани с логото на компанията.

Държавното дружество "БДЖ Пътнически превози" е монополист на пазара на пътнически жп превози в България. Европейската комисия задължи страната ни да либерализира пазара си, ако иска пари за нов подвижен състав.

Така през февруари 2026 г. тогавашният министър на транспорта Гроздан Караджов подписа 12-годишен договор за предоставяне на обществена услуга за пътнически жп превози с "Юнион Ивкони".

Това стана след проведена тръжна процедура под надзора на Европейската комисия. Най-големият – т.нар. западен лот, в който са 75% от жп линиите, включително най-атрактивните от София до морето, беше възложен на държавното дружество "БДЖ-Пътнически превози".

"Ивкони Експрес" спечели другите два лота - северен (14%) и южен (11%), като ще оперира около 3 милиона влакокилометра годишно между декември 2026 г. и декември 2038 г.

Цената на частния превозвач е по-ниска от тази на държавния - 7.63 евро/км за северния и 7.84 евро/км за южния лот, докато държавният ще получава 8.99 евро/км.

В търга не участва друг лицензиран частен жп превозвач за пътнически превози - "ПИМК Рейл Експрес", но компанията обяви планове да пусне експрес от София до Бургас и да конкурира "БДЖ Пътнически превози". Единият от собствениците на компанията - Пенко Несторов, заяви, че не са участвали в търга, защото се предлага да се работи по неефективния модел на държавния превозвач - с прекалено много спирания на влака, докато хората търсят бързина.

Седалището на компанията ПИМК е в Пловдив и преди десетина години взе на концесия интермодалния терминал за 27 години. Той беше направен с европейски средства и се развива добре. ПИМК има лиценз и за товарни жп превози, като основният бизнес на компанията е свързан с предоставянето на транспортни услуги. Твърди се, че собствениците на компанията са близки с двамата съветници на премиера Радев - Николай Копринков и Пламен Узунов.

Транспортният министър отбеляза, че първи приоритет сега му е Лято'2026. "Критично важно е как "БДЖ Пътнически превози" ще се справи в летните месеци", отбеляза транспортният министър.

Той посочи, че за част от локомотивите "Сименс" има опасност да останат без поддръжка, заради изтичащ договор.

С купените вагони втора ръка от "Дойче бан" пък има проблеми с климатиците, които не работят при температура над 35 градуса, припомни Георги Пеев.

В допълнение за новите влакове - "Шкода" и "Алстом", купени с европейски пари, първите от които вече са в България, страната ни все още не е изградила станциите за поддръжката им, което е задължително условие според договорите, посочи транспортният министър.