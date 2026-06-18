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Може да няма частни пътнически влакове от декември 2026 г., както бе планирано

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Частни пътнически влакове може да няма от декември 2026 г., каквито бяха обявените планове при подписването на договорите с държавното дружество "БДЖ Пътнически превози" (западен лот) и частното "Ивкони Експрес" (северен и южен лот).

Причината е, че се проверява процедурата за възлагане на обществен превоз с железопътен транспорт на частния превозвач. Сроковете, записани в Закона за обществения транспорт, който беше приет в последните дни на предишното НС, няма как да бъдат спазени в следващите месеци. Това става ясно от  обясненията на министъра на транспорта Георги Пеев, който отговаря на въпроси на депутати пред ресорната парламентарна комисия.

Либерализирането на жп пазара на пътнически превози у нас е задължителна реформа, заложена по Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи България пари за покупката на нови влакове.

"Министерството на транспорта направи цялостен анализ на процедурата за възлагане на железопътните превози по северния и южния лот, спечелена от частния превозвач "Ивкони Експрес", каза транспортният министър в отговор на депутата Нели Андреева от "Прогресивна България". Преди да влезе в Народното събрание тя беше зам.-изпълнителен директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Въпросът ѝ бил породен от опасения от "възможни рискове за обществения интерес" заради връзката между железопътния превозвач с един от големите автобусни оператори в страната - "Юнион Ивкони".

Целта на проверката е да бъдат защитени общественият интерес и ефективното разходване на публичните средства, като при нужда ще бъдат предприети мерки, каза транспортният министър. Той отбеляза, че процедурата е проведена съгласно действащите правила, но проверката няма да се ограничи единствено до формалната законосъобразност на търга.

"Процедурата като процедура е извършена съгласно всички правила, но ние няма да разглеждаме само нея. Ще направим цялостен анализ на договорите, на поетите задължения и на всички обстоятелства около възлагането", каза транспортният министър.

Договорът трябва да влезе в сила в края на годината, което дава възможност на министерството да направи необходимите проверки и оценки преди реалното му изпълнение. След като анализът приключи, обществеността ще бъде запозната с резултатите, казва Пеев. 

Транспортният министър не се ангажира с краен срок за приключване на проверката, но отбеляза, че тя ще бъде извършена "своевременно и в пълен обем". Той не се ангажира с конкретен отговор дали има риск частните жп превози да не тръгнат в края на годината.

"Ако установим необходимост от конкретни действия, те ще бъдат предприети в рамките на предвидените срокове", каза витиевато Георги Пеев.

Коментарът на транспортния министър идва ден след като стана ясно, че "Ивкони Експрес" води преговори за наемането на жп състави с лизинговата компания Creditas Mobility, като три от старите холандски мотриси вече са модернизирани и ребрандирани с логото на компанията.

Държавното дружество "БДЖ Пътнически превози" е монополист на пазара на пътнически жп превози в България. Европейската комисия задължи страната ни да либерализира пазара си, ако иска пари за нов подвижен състав.

Така през февруари 2026 г. тогавашният министър на транспорта Гроздан Караджов подписа 12-годишен договор за предоставяне на обществена услуга за пътнически жп превози с "Юнион Ивкони".

Това стана след проведена тръжна процедура под надзора на Европейската комисия. Най-големият – т.нар. западен лот, в който са 75% от жп линиите, включително най-атрактивните от София до морето, беше възложен на държавното дружество "БДЖ-Пътнически превози".

"Ивкони Експрес" спечели другите два лота - северен (14%) и южен (11%), като ще оперира около 3 милиона влакокилометра годишно между декември 2026 г. и декември 2038 г.

Цената на частния превозвач е по-ниска от тази на държавния - 7.63 евро/км за северния и 7.84 евро/км за южния лот, докато държавният ще получава 8.99 евро/км.

В търга не участва друг лицензиран частен жп превозвач за пътнически превози - "ПИМК Рейл Експрес", но компанията обяви планове да пусне експрес от София до Бургас и да конкурира "БДЖ Пътнически превози". Единият от собствениците на компанията - Пенко Несторов, заяви, че не са участвали в търга, защото се предлага да се работи по неефективния модел на държавния превозвач - с прекалено много спирания на влака, докато хората търсят бързина.

Седалището на компанията ПИМК е в Пловдив и преди десетина години взе на концесия интермодалния терминал за 27 години. Той беше направен с европейски средства и се развива добре. ПИМК има лиценз и за товарни жп превози, като основният бизнес на компанията е свързан с предоставянето на транспортни услуги. Твърди се, че собствениците на компанията са близки с двамата съветници на премиера Радев - Николай Копринков и Пламен Узунов.

Транспортният министър отбеляза, че първи приоритет сега му е Лято'2026. "Критично важно е как "БДЖ Пътнически превози" ще се справи в летните месеци", отбеляза транспортният министър.

Той посочи, че за част от локомотивите "Сименс" има опасност да останат без поддръжка, заради изтичащ договор.

С купените вагони втора ръка от "Дойче бан" пък има проблеми с климатиците, които не работят при температура над 35 градуса, припомни Георги Пеев.

В допълнение за новите влакове - "Шкода" и "Алстом", купени с европейски пари, първите от които вече са в България, страната ни все още не е изградила станциите за поддръжката им, което е задължително условие според договорите, посочи транспортният министър.

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