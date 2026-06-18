БАБХ: Близо 24% от пробите на вносно мляко са с отклонения

Близо 24 процента от изследваните проби от вносно сурово мляко са показали наличие на соматични клетки, което е индикатор за недостатъчна хигиена при добива или транспортирането на продукта.

Това съобщи на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева.

По думите й резултатите са част от извършваните проверки на вносното мляко, които целят да гарантират качеството и безопасността на суровината, постъпваща за преработка в страната. Тя уточни, че качеството на доставките е различно и резултатите варират при отделните пратки. Проф. Янчева посети пункта, придружавайки министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Във връзка с установените резултати министърът на земеделието и храните заяви, че ще бъдат предприети последващи проверки по цялата верига на производство. По думите му контролът няма да се ограничава само до граничните пунктове и лабораторните изследвания, а ще обхване и производителите, за да се установят причините за отклоненията в качествените показатели на суровото мляко.

Относно лабораторните проверки на храните и стоките, които се вземат на граничните пунктове у нас, министърът подчерта, че всички използвани за отчитането им компютри са подменени. По думите му мярката е предприета, за да бъдат разсеяни съмненията за евентуални манипулации на данни при лабораторния контрол. Запознаване с организацията на официалния контрол върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи в Европейския съюз през външната му граница с Турция, е и основната цел на визитата на министъра.

По повод твърденията за възможни манипулации на лабораторни резултати на пункта, Абровски посочи още, че системата за контрол е европейска и достъпът до нея се осъществява онлайн. „Преди около седмица лично заместник-министърът дойде и сменихме абсолютно всички компютри, които са в пултовете. Не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения", каза министърът.

Той допълни, че новата техника е подменена не само на „Капитан Андреево", а на всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната. По думите му компютрите са чисто нови и са били инсталирани непосредствено след доставката им.

Абровски подчерта, че на пункта изследванията се извършват единствено от държавната лаборатория и че гаранциите за достоверността на резултатите се осигуряват чрез акредитацията на лабораторията и действащите европейски процедури за контрол.

Повод за коментара на министъра станаха твърдения на бившия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски, който преди освобождаването си от поста заяви, че лабораторни резултати на южната граница са били манипулирани дистанционно, пише БТА.

По време на посещението си министърът припомни, че ГКПП „Капитан Андреево" е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа и един от най-натоварените в света, през който преминават значителни количества стоки, предназначени за пазара на Европейския съюз.