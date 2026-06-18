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Недостиг на автомобилни масла и лакове заради конфликта в Близкия изток

Георги Луканов

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Моторно масло

Повторното отваряне на Ормузкия проток е добра новина за петролния пазар, цените на горивата и световната търговия, но за автомобилната индустрия това не означава незабавно връщане към нормалното. Прекъсванията на доставките, причинени от войната в Близкия изток, вече са засегнали части от веригата за услуги и последствията ще се усещат в продължение на месеци.

Проблемът не е само суровият петрол, а и редица петролни деривати и специализирани материали, използвани в бензиностанции, автосервизи и бояджийски цехове.

Първите признаци се появиха преди няколко седмици, когато Nissan започна да ограничава доставките на определени синтетични моторни масла до своите дилъри и сервизи в САЩ. Приоритет е бил даден на гаранционни ремонти, изтегляния от пазара, предплатени сервизни пакети и клиенти, които се нуждаят от автомобилите си за ежедневна употреба. Toyota също така предупреди някои от дилърите си в САЩ, че може да има недостиг на определени масла с нисък вискозитет, които често се използват в хибридни и икономични бензинови двигатели.

Сервизите в Япония вече са се сблъскали с трудности при набавянето на моторни масла, разредители, лакове и други материали, свързани с петролната индустрия. 

Причината е, че автомобилната индустрия не зависи само от бензин и дизел. Синтетични масла, добавки, смазочни материали, покрития, разредители, лакове и множество химически продукти се създават в сложна верига от рафиниране на петрол и нефтохимически суровини. Когато морският трафик през един от най-важните енергийни маршрути в света е нарушен, запасите се изпразват не само на бензиностанциите, но и в складовете на производители, дистрибутори и сервизи.

Моторно масло
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