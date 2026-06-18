До 50 000 работни места може да бъдат закрити във „Фолксваген“

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Германският автомобилен концерн „Фолксваген груп" ( Volkswagen Group) е напът да съкрати 50 000 работни места до 2030 г., заяви днес по време на годишното Общо събрание на компанията главният изпълнителен директор Оливер Блуме, цитиран от ДПА.

Пред акционерите Блуме каза, че ситуацията във „Фолксваген" е „напрегната и изискваща", а условията в автомобилната индустрия са се влошили още повече през 2026 г.

„Нашият бизнес модел, който беше успешен в продължение на десетилетия, вече не работи. Трябва да го разработим допълнително", заяви той.

Блуме очерта основните елементи от новата стратегия на автомобилния производител до 2030 г., представена през май. Целта на „Фолксваген" е до края на десетилетието да се превърне в „най-привлекателния автомобилостроител в света" и да постигне възвръщаемост от продажбите между 8 и 10 на сто.

По думите му нови модели като представения наскоро електрически „АйДи Поло" (ID Polo) показват, че марката е на правилен път и „отново е в челото на конкуренцията".

„Въпреки това не печелим достатъчно от тях", добави Блуме.

Само при основната марка „Фолксваген" до 2030 г. ще бъдат съкратени 35 000 работни места. Работната сила ще намалее с 19 000 души още до края на 2026 г., като около 28 000 доброволни напускания вече са договорени.

Разходите в германските предприятия на „Фолксваген" са намалели с над 20 на сто през 2025 г., посочи още Блуме.

Той потвърди и плановете за допълнително свиване на производствения капацитет. До 2030 г. концернът планира да намали капацитета на европейските си заводи с още 500 000 автомобила, в допълнение към вече започнатото съкращение с 1 милион автомобила до 2028 г.

Същото намаление се предвижда и в Китай, което означава общо глобално свиване на капацитета с 1 милион автомобила до 2030 г.

По думите на Блуме текущите програми за икономии вече дават резултат, но ефектът от тях се компенсира от нови тежести, сред които мита, търговски бариери и геополитически рискове, пише БТА.

Годишното общо събрание на акционерите отново се провежда изцяло онлайн, както през последните две години. Управителният и надзорният съвет не са във Волфсбург, а участват от Мюнхен.

Блуме се срещна с акционери за последен път на живо през 2023 г.