Евростат категорична: Като изключим храната, България е най-евтината в ЕС

Независимо от впечатленията, които имат българите, пътуващи в Западна Европа, които обичат да снимат етикети с цени, статистиката на Евростат е категорична – равнището на потребителските цени в ЕС е най-ниско в България, а най-високо – в Дания. Данните са експресни, отнасят се за 2025 г. и бяха публикувани преди малко.

У нас равнището на цените като цяло е само 63% от средното за ЕС, следва Румъния, където е 65% и Полша със 73%. В Дания, която е на другия полюс, равнището на цените като цяло е 140% от средното за ЕС, т.е. там цените са поне с 40% по-високи, отколкото е свикнал да плаща средният европеец. Следват Ирландия, Люксембург, Швеция, Белгия, Нидерландия, Австрия, Франция, Германия и Естония, като в последната цените са само с 1% над сревноевропейските, сочат данните.

Във всички останали страни-членки те са под 100% от средните. Рекордът по скъпотия всъщност е на Исландия, която е само член на европейското икономическо пространство, но не и на ЕС – там цените са 173% от средноевропейските, а в Швейцария са 171%. В Норвегия е по-скъпо от Дания и Исландия – с 29% над средноевропейските цени.

България обаче не е абсолютен лидер по ниски цени във всички групи стоки и услуги, макар че в повечето е, показват още данните. Например по отношение на храните Румъния, Чехия и Словакия определено ни бият – там те струват с до 20% по-евтино от средните, докато у нас само със 7% по-евтино.

В Словакия и Чехия е по-евтино, отколкото у нас и по отношение на транспортните разходи. Но това са единствените две изключения – всичко останало: алкохол, облекла, жилищни разходи и т. нар. най-ниски цени в ЕС са в България.