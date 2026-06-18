Учени и изследователи обсъждат бъдещето на иновациите в Русе

В Научноизследователския комплекс на Русенския университет „Ангел Кънчев" днес беше открита Годишната конференция по проект „Русенски изследователски университет", реализиран с подкрепата на Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Форумът събра представители на академичната общност, научни организации и партньорски институции, които ще обсъдят развитието на научноизследователската и иновационната дейност, както и постигнатите резултати по стратегическата програма на университета.

Конференцията бе открита от председателя на Управителния комитет и ръководител на проекта акад. Христо Белоев, който подчерта, че в периода 2024–2026 г. университетът значително е надхвърлил първоначално заложените показатели по проекта. Ректорът на РУ „Ангел Кънчев" проф. д-р Десислава Атанасова от своя страна изказа благодарност към екипа на русенската алма матер за цялостното му включване в основните дейности, което е довело до преизпълнението на поставените цели.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев и областният управител проф. Любомир Владимиров.

„Русе винаги е свързвал развитието си със знанието. Днес тази традиция намира своето съвременно измерение в научните изследвания, технологиите и създаването на решения, които променят начина, по който живеем и работим", заяви Енчев. Той акцентира и върху стратегическото партньорство между Община Русе и Русенския университет, който формира висококвалифицирани кадри, привлича международно сътрудничество и утвърждава града като значим образователен и научен център.

В приветствието си областният управител подчерта значението на Русенския университет за развитието на научния и иновационния потенциал на региона. Според него резултатите от проекта са доказателство за капацитета на висшето училище да бъде двигател на научния прогрес и ключов партньор в развитието на региона и страната.

Официалното откриване беше последвано от представяне на стратегическата научноизследователска и иновационна програма на проекта, като в програмата на първия ден са включени още презентации, посветени на реализацията на научноизследователската програма, международното научно сътрудничество и ролята на иновациите за развитието на съвременното общество. Участниците ще посетят и част от лабораториите на Русенския изследователски университет.

На 19 юни конференцията ще продължи с представяне на резултатите от работата на научните групи в направленията дигитална трансформация и киберсигурност, мехатроника и нови технологии, както и изследвания, свързани със справедливото и устойчиво зелено общество.

Проектът „Русенски изследователски университет" се реализира по процедурата за създаване на мрежа от изследователски висши училища в България и има за цел да насърчи развитието на научните изследвания, иновациите и международното сътрудничество в българското висше образование.