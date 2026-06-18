Сутринта започва с включване на кафе машината и приготвяне на чаша кафе. Ароматът изпълва кухнята, а първата глътка поставя началото на деня. Няколко секунди по-късно кафе капсулата вече е в коша за боклук. Малък навик, на който може би дори не обръщаме внимание. Но можем да променим. В 12 супермаркета „Фантастико“ * можете да откриете контейнерите на NESCAFÉ® DolceGusto® за рециклиране на кафе капсули.

„Решихме да поставим първия контейнер за рециклиране на кафе капсули още през 2022 г., защото вярваме, че като компания можем да помогнем за опазването на околната среда с по-малко изхвърлени отпадъци в природата“, казва Росица Табанджова, зам.-търговски директор във „Фантастико груп“.

Какви са постигнатите резултати?

Близо 15 тона събран отпадък. Над 645 000 рециклирани кафе капсули. От тях са преработени повторно близо 2 тона пластмаса и над 4,5 тона био отпадък. Това е само малка част от статистиката на 4-годишното партньорство за рециклиране на кафе капсули между „Фантастико груп“ и NESCAFÉ® DolceGusto®.

„С тази инициатива улесняваме и нашите клиенти като им даваме бърз и лесен начин да върнат използваните вече капсули. Преди да влязат да пазаруват, могат да ги оставят в контейнера за рециклиране. По този начин ще станат част от една важна за обществото ни тема - опазването на природните ресурси”, допълва още Росица Табанджова.

Така, освен че използваните вече капсули се рециклират и се намаляват отпадъците, се дава възможност те да бъдат използвани повторно вместо да замърсяват околната среда. Това е една важна стъпка към по-отговорно потребление.

Снимка: „Фантастико груп“

Какво се случва с капсулите, когато ги оставите в контейнера за рециклиране?

Използваните капсули се събират от контейнерите по график и се транспортират до предприятие за рециклиране, където започва процесът на преработка. Там капсулите се сортират и се обработват, за да се отделят отпадъчното кафе, пластмасата и алуминия.Всеки материал се обработва поотделно и се подготвя за повторна употреба, докато биоотпадъкът се оползотворява като се трансформира в биогаз, допринасяйки за производството на възобновяема енергия.

Как правилно да оставите капсулите за рециклиране?

Снимка: „Фантастико груп“

Първата стъпка е подготовката. След употреба оставете капсулите да изстинат, хубаво е да ги изцедите колкото е възможно от останалото количество течност. Втора стъпка – опаковайте ги. Напълно достатъчно е да ги съберете в обикновена найлонова торбичка. И финалната трета стъпка – донесете ги в някой от обектите, в които ще откриете контейнер за рециклиране. Добрата новина е, че освен капсулите, торбичката също ще бъде рециклирана.

Следващия път, когато приготвяте любимото си кафе, помислете не само за аромата и вкуса му, но и за това какво се случва с капсулите. Така всяка изпита чаша кафе може да бъде част от една по-устойчива идея, в която отпадъците се превръщат в ресурс, а навиците – в грижа за природата.

Супермаркети „Фантастико“ с контейнери за рециклиране на капсули: