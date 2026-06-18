Решението помага на компаниите да управляват по-сигурно своите обекти и да реагират по-бързо в случай на инциденти

Yettel представя нова услуга за бизнес клиенти – Yettel видеонаблюдение. Това е съвременно IP-базирано решение за компании, които имат нужда от контрол и видимост върху своите обекти, съчетано с възможност за управление и мониторинг на процеси.

С новата услуга телекомът отговаря на една все по-важна потребност на бизнеса – да има постоянна видимост върху ключовите си ресурси с цел по-добра организация, по-ефективно управление и по-бърза реакция.

Услугата е насочена към бизнеси, които управляват от една до множество локации – магазини, офиси, складове, производствени помещения или логистични бази, където сигурността на хората, активите и процесите има ключова роля за нормалното функциониране на дейността.

С „Yettel видеонаблюдение“ компаниите могат да наблюдават своите обекти в реално време, независимо къде се намират – през уеб портал или мобилно приложение. Това им дава възможност да виждат какво се случва на място, дори когато не са физически там, и да поддържат по-добър контрол върху ежедневните операции.

Услугата надгражда стандартното видеонаблюдение с автоматични известия при движение, нарушаване на предварително зададени зони за сигурност, възникване на инцидент или технически проблем. Така бизнесът може да реагира по-бързо, да намали риска от щети и да предотврати по-сериозни последствия.

Решението позволява централизирано управление на камери и локации, с ясно зададени роли и права за достъп. Това е особено полезно за организации с повече от един обект, които имат нужда от по-лесна координация, по-добра организация и единен поглед върху различни локации.

Видеозаписите се съхраняват в защитена среда за период според нуждите на клиента – от седмица до месец или повече, а достъпът до архивите позволява бърза проверка при инцидент, анализ на събития или изясняване на спорни ситуации.

„Yettel видеонаблюдение“ се предлага в различни пакетни конфигурации, включително бюджетен вариант с 4 камери за един обект, както и индивидуални решения за организации със специфични изисквания и сложна инфраструктура. Клиентите могат да изберат пакет, при който сами управляват оборудването, или вариант с пълно обслужване от Yettel – от първоначалната инсталация до регулярната поддръжка.