ОПЕК повиши дългосрочната си прогноза за търсенето на петрол

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Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) запази прогнозата си за силен ръст на световното търсене на петрол през следващите години и леко повиши дългосрочната си оценка. Организацията отбеляза, че промените в енергийната политика по света подкрепят потреблението на изкопаеми горива и че не се очертава достигане на пик в търсенето до средата на века, предаде Ройтерс, ЦИТИРАНА ОТ бта.

В публикувания днес доклад „Световната перспектива за петрола 2026“ организацията прогнозира, че световното търсене ще нарасне до 113,3 милиона барела дневно през 2030 г. спрямо 105,1 милиона барела дневно през 2025 година. Прогнозата за 2030 г. остава без промяна спрямо миналогодишния доклад.

Според ОПЕК промените в политиките на САЩ, Европа и други региони, както и продължаващият икономически растеж в Индия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка ще подкрепят разширяването на търсенето на петрол въпреки напредъка на Китай в прехода към възобновяеми енергийни източници.

„Повишеното внимание към енергийната сигурност и достъпността на енергията промени енергийния политически пейзаж по целия свят“, посочва организацията.

Според ОПЕК това се отразява в промени на политиките, които ще подкрепят търсенето на петрол както в средносрочен, така и в дългосрочен план.

Като примери организацията посочва по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите в Европа и промените в политиката на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на възобновяемите енергийни източници, електромобилите и стандартите за горивна ефективност.

В дългосрочен план ОПЕК очаква световното търсене на петрол да достигне 124 милиона барела дневно до 2050 г. спрямо прогнозираните 122,9 милиона барела дневно в доклада от миналата година.

Организацията отново заяви, че „на хоризонта няма пик на търсенето“.

Прогнозите на ОПЕК остават значително по-оптимистични от тези на Международната агенция за енергията (МАЕ), която очаква търсенето на петрол да достигне около 113 милиона барела дневно към средата на века. По-рано МАЕ прогнозираше достигане на пик в търсенето още през 2029 година.

В доклада се отбелязва още, че производството на шистов петрол в САЩ вероятно е достигнало своя връх през 2025 г. при ниво малко над 9 милиона барела дневно. ОПЕК прогнозира ограничен ръст на общото производство на течни горива в САЩ с около 400 000 барела дневно до 2030 г., след което добивът ще се стабилизира.

Организацията очаква и производството на държавите извън формата ОПЕК+ да достигне пик в началото на следващото десетилетие.

ОПЕК отново подчерта необходимостта от значителни инвестиции в петролната индустрия. Според оценката на организацията секторът ще се нуждае от инвестиции в размер на 17,7 трилиона долара до 2050 година. Това е малко под прогнозираните 18,2 трилиона долара в миналогодишния доклад.

Докладът е публикуван в момент на сериозни предизвикателства пред организацията, включително последиците от войната в Иран, която доведе до значителни ограничения на износа от държавите в Персийския залив, както и решението на Обединените арабски емирства да напуснат ОПЕК след близо шест десетилетия членство.