ЕС осъди Унгария, че принудила търговските вериги да намалят с 15% цени

Съдът на ЕС постанови по дело, заведено от Penny Market, че унгарската схема, изискваща от големите търговци на хранителни стоки да прилагат задължителни отстъпки и да поддържат минимални нива на запасите, е несъвместима с правото на ЕС. Става дума за приет по времето на Виктор Орбан като премиер през 2023 г. закон, който задължи големите търговски вериги да прилагат поне 15% намаление на цената на избрани продукти и да гарантират тяхната наличност по време на определени промоционални периоди.

Съдът пише в решението си, че това законодателство възпрепятства търговците на дребно без надлежно основание свободно да определят цените и количествата за продажба на определени продукти въз основа на икономически съображения и противоречи на Директивата за услугите и Регламента за общата организация на пазарите (ООП), подкопавайки лоялната конкуренция. От текста на решението на сайта на Съда на ЕС не става ясно каква е санкцията, т.е. най-вероятно наказателната процедура започва едва сега.

От текста обаче личи, че в предварителната процедура унгарската държава се е мотивирала, че схемата защитава потребителите и се бори с инфлацията. Но в решението на съда се казва, че това изцяло е отхвърлено, тъй като тези мерки не са пропорционални, прилагат се непоследователно и е малко вероятно да са от полза за много потребители на практика. Съдът на ЕС пояснява, че дори при липса на дискриминация схемата нарушава Директивата за услугите, тъй като не е подходяща за постигане на заявените си цели.

У нас същата отстъпка - от 15% от редовната цена на стоките, бе въведена съвсем наскоро в рамките на правителствената инициатива "Кошница с грижа". По време на представянето й в Министерския съвет обаче и премиерът Румен Радев и шефовете на големите търговски вериги повтаряха неколкократно, че става дума за "доброволно" споразумение с правителството, че отстъпките са "минимум 15%" и че всяка верига се е включила в инициативата с различни стоки. Освен това за "Кошница с грижа" няма законов текст. Поправките на Закона за защита на конкуренцията и на Закона за защита на потребителите се отнасят по-скоро за засилване на контрола върху търговията на дребно.