Бензинът в САЩ поевтиня до малко под 4 долара за галон за първи път от март

Средната цена за галон бензин в САЩ за първи път се понижи до под 4 долара от март насам, предаде Асошиейтед прес.

Цените спаднаха рязко, след като президентът Доналд Тръмп подписа споразумение с Иран, което изисква от Техеран да разреди висикообогатения уран в страната, в замяна на премахването на американските санкции.

Около 3,999 долара за галон се движи средната цена на бензина в САЩ, посочва автомобилният клуб ААА. Въпреки това колебания в цените на бензина продължават да се наблюдават в цялата страна. В Калифорния средното равнище е 5,64 долара, а в Южна Каролина – 3,58 долара, съобщава БТА.

Споразумението между САЩ и Иран призовава за окончателно прекратяване на военните действия и поставя началото на 60-дневен период за преговори относно бъдещето на иранската ядрена програма. Тръмп заяви, че би възобновил атаките срещу Иран, ако преговорите не вървят „добре“.

Цената на барел американски суров петрол се понижи рязко с 14 на сто този месец, като в понеделник, след като бе обявено договарянето на споразумението, достига 80 долара на барел. Преди войната цената на фючърсите беше 67 долара на барел, а след началото на конфликта достигна и 120 долара на барел. Дори и цените на бензина да продължат да се понижават обаче, се очаква да минат седмици или месеци, преди петролът да започне отново да преминава през Ормузкия проток.

Преди войната през тесния проток минаваше една пета от световния суров петрол. Сега ще е нужно време, преди стотиците кораби, блокирани в Персийския залив, да могат да излязат. Капитаните на корабите може да се забавят, докато не са сигурни, че преминаването е безопасно и заплахата от ирански атаки наистина е отшумяла, коментират анализатори. Производителите на петрол от залива също ще се нуждаят от време, за да възобновят капацитетите си отпреди войната. Рафинериите обикновено закупуват суров петрол месец или повече предварително, което означава, че дори след като цените на петрола намалеят, предприятията няма веднага да преработват по-евтината суровина, припомня Асошиейтед прес.

Затварянето на Ормузкия проток наруши не само доставките на суров и рафиниран петрол, но и веригите за доставки на торове, храни и дори обувки.