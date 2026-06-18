"Епъл" вдига цените заради изкуствения интелект

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Американският технологичен гигант Apple ще повиши цените на устройствата си заради бума на изкуствения интелект (ИИ). Причината е, че заради него са се увеличили рязко цените на чиповете памет.

Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук заяви, че огромните увеличения на разходите се прехвърлят върху фирмата.

Напускащият главен изпълнителен директор заяви пред Wall Street Journal (WSJ), че увеличенията на цените са „неизбежни", тъй като ситуацията около чиповете памет е станала „неустойчива".

Той не каза кога ще се повишат цените или кои продукти ще бъдат засегнати. Също така не е ясно дали покачването на цените ще засегне iPhone 18, който се очаква да бъде пуснат на пазара през септември.

Чиповете памет са основни компоненти в интелигентните устройства като мобилните телефони, но бумът на изкуствения интелект (ИИ) е повишил цените им през последните месеци.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Apple се е съгласила да работи с производителя на чипове Intel, за да произвежда своите чипове в САЩ.

„Реших да помогна на Intel, защото трябва да проектираме и изграждаме нашите чипове точно тук, в Америка", написа той в публикация в своята социална медийна платформа Truth Social.

През август миналата година администрацията на Тръмп обяви, че федералното правителство ще придобие 10% дял в Intel.

Акциите на Intel се повишиха с повече от 10%, когато американските фондови пазари отвориха в четвъртък.

В интервю за WSJ, шефът на Apple Кук заяви: „Правим всичко възможно, за да смекчим огромните увеличения, които ни се налагат, и се опитваме да защитим клиентите си от увеличенията, но ситуацията стана неустойчива.

„Има по-малко предлагане в момент, когато потребителите искат устройства, а производителите на памети налагат огромни увеличения на цените", каза Кук, който ще бъде заменен от Джон Тернус като главен изпълнителен директор на Apple през септември след 15 години на поста.

„Определено се нуждаем от ценообразуване и предлагане на памети, за да се върнат към разумни нива за потребителските продукти." Това е най-важното."

Цената на Ram - обикновено един от най-евтините компютърни компоненти - се е увеличила повече от два пъти от октомври 2025 г.

Войната в Иран също така е оказала влияние. Тя е нарушила глобалните доставки на хелий, газ, ключов за производството на полупроводници, което увеличава цената на компютърните чипове.

Средната продажна цена на смартфоните в световен мащаб се очаква да се повиши с около 20% през 2026 г. до рекордно високо ниво, според изследователската фирма Omdia.

Новите телефони на Apple вероятно ще струват до 150 долара повече от iPhone 17s, тъй като се очаква фирмата да подобри спецификациите им, за да поддържа нови функции на изкуствения интелект, каза пред BBC анализаторът на пазара на смартфони на Omdia Чиу Ле Суан.

Повечето марки смартфони вече са повишили цените, оттеглили са промоциите или са намалили спецификациите, за да защитят маржовете си на печалба в отговор на нарастващите разходи, добави той.

„Това е новата ценова реалност, а не временен скок."

Други технологични гиганти също подчертаха натиска в индустрията за производство на чипове.

По-рано тази година Samsung заяви, че очаква недостигът на чипове за памет да направи електронните устройства по-скъпи.

През април Sony повиши цената на своите конзоли PlayStation 5 с 90 паунда във Великобритания и 100 долара в САЩ в резултат на „продължаващия натиск в глобалния икономически пейзаж".

По-късно Nintendo заяви, че ще увеличи цената на своя Switch 2 от септември поради „промени в пазарните условия".

Продажбите на устройства на Apple са нараснали със 17% през първите три месеца на 2026 г. в сравнение със същия период преди година, подпомогнати от силното търсене в Китай.

Тим Кук напуска компанията след 15 години работа като висш мениджър.