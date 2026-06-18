Прекратяват договори за 765 млн., сключени за жп без да има пари (Обзор)

"Алстом" произвежда още мотриси за нас, а няма с какво да ги платим

Договори за 765 млн. евро са сключени от Националната компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), без да е осигурено финансиране за тях, съобщи министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Те ще бъдат прекратени с изключение на онези, които са за подобряване на безопасността по релсите.

Железопътният оператор само за проекти с европейско финансиране е похарчил над 1,070 млрд. евро. НКЖИ администрира стотици договори за близо 2 млрд. евро, някои от които са стартирали през 2015-2017 година и още не са довършени. Към май по оперативна програма са договорени 80% от средствата, но реалното изпълнение е 27%.

Критично е състоянието на проекта за модернизация на железопътната линия София - Пловдив, а най-сериозният проблем е в участъка Елин Пелин - Костенец. По първоначални данни било нужно допълнително финансиране от над 205 милиона евро. Имало реална опасност той да не бъде завършен до 2029 г. и ще се налага да се предоговаря с ЕК, за да не се губят пари.

Европейската прокуратура

разследва 17 договора за железопътни проекти,

а ОЛАФ извършва проверки по два договора за доставка на подвижен състав. “При установяване на нарушения съществува риск от финансови корекции в размер на около 400 млн. евро”, заяви министърът.

Три години НКЖИ не може да сключи договор за подмяна на баласта по жп линиите, който е ключов за безопасното движение на влаковете. “Вземат баласт от един участък и го слагат на този, който е най-критично засегнат. Има няколко инцидента с влакове поради липсата на баласт, за нас е крайно недопустимо”, каза Пеев. В същото време се сключвали нецелесъобразни договори като този за кастрене на храсти край жп линиите за 43 млн. евро. “Мигновено го прекратихме”, съобщи министърът.

Оказало се, че само 12 мотриси на френската “Алстом” са финансирани по НПВУ, за останалите 23 трябвало да се търси финансиране по социалния план за климата, който още не е написан. “Имаме под риск 356 млн. евро, тъй като нямат осигурено финансиране. А договорът с “Алстом” е подписан и мотрисните влакове се произвеждат, има график за тяхната доставка, каза министърът.

Той припомни, че

близо 50% от железопътната мрежа е с временни или постоянни ограничения на скоростта,

а Европейската система за управление на железопътното движение все още не функционира у нас реално.

Климатиците на немските вагони втора ръка, които бяха купени от БДЖ, не работят. Пеев увери, че ще бъдат оправени до лятото, но не изключва проблеми с тях.

Министърът определи като критично и финансовото състояние на “Български пощи”, чиито задължения са 135 млн. евро. Предстоят мерки за финансова стабилизация, преструктуриране и изготвяне на нова стратегия за развитие на пощите.