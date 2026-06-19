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Брюксел въведе нови правила за колите - новите да са с рециклирани части, а продажбата на старите само след преглед

Георги Луканов

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Европейският парламент даде окончателното си одобрение за нови правила на ЕС за кръгова икономика, обхващащи целия жизнен цикъл на автомобилите. Снимка: Архив

Европейският парламент даде окончателното си одобрение за нови правила на ЕС за кръгова икономика, обхващащи целия жизнен цикъл на автомобилите - от проектирането до третирането им.

Споразумението, постигнато от Парламента и Съвета в края на 2025 г., беше прието с 437 гласа "за", 112 гласа "против" и 20 гласа "въздържал се".

Съгласно новите правила всички нови коли трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесното отстраняване на възможно най-много части и компоненти.

Пластмасите, използвани във всеки нов тип превозно средство, ще трябва да съдържат най-малко 15 % рециклирана пластмаса в рамките на шест години и 25 % в рамките на десет години. Най-малко 20 % от тази рециклирана пластмаса трябва да идва от материали, оползотворени от излезли от употреба возила или използвани части.

Производителите вече няма да мислят само как да сглобят една кола евтино, а как тя ще се разглоби след 15 години. Дизайнът ще бъде опростен, за да може пластмасите, металите и батериите да се отделят бързо.

Въвеждането на задължителни квоти за рециклирана пластмаса в затворен цикъл (25% след 10 години) и бъдещите цели за стомана и алуминий ще оскъпят производството. Инвестициите в нови вериги за доставки и технологии за рециклиране ще бъдат калкулирани в крайната цена на превозните средства.

Автомобилните гиганти ще станат основни купувачи на отпадъци от собствените си стари модели. Очаква се вълна от партньорства или придобивания на мега-компании за рециклиране от страна на автомобилните концерни, за да си подсигурят суровинна независимост.

За да се реши проблемът с "липсващи превозни средства" и да се предотврати незаконното третиране и демонтиране, законът забранява износа на превозни средства, обявени за негодни за движение по пътищата (приложимо пет години след влизането в сила на регламента).

Това ще спре притока на евтини, но технически опасни и силно замърсяващи коли от Западна към Източна Европа.

Изискването за оценка дали автомобилът не е за бракуване или наличието на валиден технически преглед при сделки (особено през онлайн платформи) ще изсветли пазара, но и ще намали предлагането на евтини коли.

По-старите автомобили ще отиват директно за рециклиране в страните, където са излезли от употреба, предлагането на пазара на старо ще намалее, което автоматично ще вдигне цените на качествените употребявани коли.

Европейският парламент даде окончателното си одобрение за нови правила на ЕС за кръгова икономика, обхващащи целия жизнен цикъл на автомобилите. Снимка: Архив
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