Брюксел въведе нови правила за колите - новите да са с рециклирани части, а продажбата на старите само след преглед

Европейският парламент даде окончателното си одобрение за нови правила на ЕС за кръгова икономика, обхващащи целия жизнен цикъл на автомобилите - от проектирането до третирането им.

Споразумението, постигнато от Парламента и Съвета в края на 2025 г., беше прието с 437 гласа "за", 112 гласа "против" и 20 гласа "въздържал се".

Съгласно новите правила всички нови коли трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесното отстраняване на възможно най-много части и компоненти.

Пластмасите, използвани във всеки нов тип превозно средство, ще трябва да съдържат най-малко 15 % рециклирана пластмаса в рамките на шест години и 25 % в рамките на десет години. Най-малко 20 % от тази рециклирана пластмаса трябва да идва от материали, оползотворени от излезли от употреба возила или използвани части.

Производителите вече няма да мислят само как да сглобят една кола евтино, а как тя ще се разглоби след 15 години. Дизайнът ще бъде опростен, за да може пластмасите, металите и батериите да се отделят бързо.

Въвеждането на задължителни квоти за рециклирана пластмаса в затворен цикъл (25% след 10 години) и бъдещите цели за стомана и алуминий ще оскъпят производството. Инвестициите в нови вериги за доставки и технологии за рециклиране ще бъдат калкулирани в крайната цена на превозните средства.

Автомобилните гиганти ще станат основни купувачи на отпадъци от собствените си стари модели. Очаква се вълна от партньорства или придобивания на мега-компании за рециклиране от страна на автомобилните концерни, за да си подсигурят суровинна независимост.

За да се реши проблемът с "липсващи превозни средства" и да се предотврати незаконното третиране и демонтиране, законът забранява износа на превозни средства, обявени за негодни за движение по пътищата (приложимо пет години след влизането в сила на регламента).

Това ще спре притока на евтини, но технически опасни и силно замърсяващи коли от Западна към Източна Европа.

Изискването за оценка дали автомобилът не е за бракуване или наличието на валиден технически преглед при сделки (особено през онлайн платформи) ще изсветли пазара, но и ще намали предлагането на евтини коли.

По-старите автомобили ще отиват директно за рециклиране в страните, където са излезли от употреба, предлагането на пазара на старо ще намалее, което автоматично ще вдигне цените на качествените употребявани коли.