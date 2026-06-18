Джей Ди Ванс: 12,5 млн. барела петрол преминаха през Ормузкия проток, Иран спря обстрела

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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс обяви, че 12,5 млн. барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на мирното споразумение с Иран. През това време иранските сили не са обстрелвали кораби, каза Джей Ди Ванс.

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран засега слага край на продължилата почти четири месеца война, предаде Ройтерс.

По думите на Ванс, Иран ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия, срещу която се борят САЩ.

Що се отнася до частта за Ливан от споразумението, Ванс изрази очакване и двете страни да спазват сделката. Той добави, че САЩ искат ливанското правителство в определен момент да поеме контрола над Южен Ливан.

„Ще трябва да се справяме с повторни избухвания на конфликта чрез дипломация", каза той, цитиран от БТА.

Ванс заяви още, че окончателните преговори ще определят условията след изтичането на срока от 60 дни. По думите му този срок, който е записан в меморандума за разбирателство, започва да тече днес.

„Бих казал, че 60-дневният срок официално започна днес", заяви той пред репортери в Белия дом.

Иран няма да се откаже от правото си на самоотбрана, но САЩ очакват, че Техеран няма да притежава ракети, които биха могли „да представляват сериозна заплаха за целия свят" като част от споразумението с Вашингтон, каза още Ванс.