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Петролът спря да поевтинява след провал на преговорите САЩ–Иран

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Петрол СНИМКА: Pixabay

Петролът спря поевтиняването си от последните дни, след като стана ясно, че планираните за днес преговори между САЩ и Иран в Швейцария няма да се състоят. Те трябваше да направят опит за напредък по рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, но бяха отменени заради логистични проблеми и забавяния от двете страни.

Тази новина се отрази на пазарите, които реагират чувствително на всяко развитие около напрежението в Близкия изток. В предходните дни цените се бяха понижили, след като танкери отново започнаха да преминават през Ормузкия пролив.

В ранната търговия суровият петрол сорт Брент поевтиня с 12 цента до 79,73 долара за барел, а американският лек суров петрол леко поскъпна до 75,91 долара. По-активният августовски контракт отчете спад до 75,55 долара, посочи БТА.

Анализатори очакват, че при стабилизиране на ситуацията в региона повече петрол може да достигне световните пазари, но несигурността остава висока заради продължаващото напрежение в Близкия изток.

Петрол СНИМКА: Pixabay

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