Шефът на "Райнметал": Решенията за употреба на смъртоносна сила трябва да са на хората, не на ИИ

Изпълнителният директор на немския оръжеен производител "Райнметал" Армин Папергер заяви, че са необходими глобални правила за използването на оръжия с изкуствен интелект. По думите му решенията за употреба на смъртоносна сила във военни конфликти трябва да останат в ръцете на хората, а не на автономни системи.

Изказването беше направено по време на международното изложение за отбрана „Юросатори" (Eurosatory) във Вилпент. Папергер подчерта, че човекът трябва да има последната дума, съобщава БТА.

Според него подобни правила трябва да бъдат въведени на глобално ниво и да имат обвързващ характер, подобно на режима при ядрените оръжия: „където просто се казва: ето границите".

Той добави, че тези стандарти не могат да бъдат определяни от отделни компании или личности: "Това трябва да се направи чрез етичен съвет или чрез резолюция на ООН".

По думите му технологично вече съществуват възможности решенията за използване на сила да бъдат оставени изцяло на изкуствения интелект, като развитието в тази посока ще се ускорява: "От технологична гледна точка през следващите десет години ще бъде възможно - развитието ще нараства експоненциално".

В същото време той посочи, че нито Rheinmetall, нито страните от НАТО желаят подобен подход. "Ние не произвеждаме нито една система, при която човекът да не взема окончателното решение", заяви той, допълвайки, че това е етичният принцип на компанията – винаги да има „човек в цикъла".

Папергер предупреди, че рискът се крие в това други държави или армии да предоставят на изкуствения интелект правото за крайни решения в бъдещи конфликти. Затова, според него, са нужни международно признати и глобално приложими правила, които да предотвратят подобно развитие.