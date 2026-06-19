54% от българите биха се доверили на AI агент да организира пътуването им

В страната през тази година планират да пътуват 79% от българите, докато 57% възнамеряват да излязат в чужбина

Пътуванията се превръщат във все по-важен фактор за потребителите в България при избора на банка. Според последното проучване “Намерения за пътувания и начин на плащане в Централна и Източна Европа 2026 г.” 73% от българите, които пътуват в чужбина, както и сходен дял сред потребителите с по-високи доходи, заявяват, че биха обмислили да сменят своята банка, ако друга им предлага безплатни тегления от банкомати по целия свят. Това подчертава ролята на предимствата, които носят картите при пътувания, за изграждането на отношенията между банките и техните клиенти.

Проучването показва още, че хората стават все по-отворени към използването на решения с изкуствен интелект за планиране на почивки, както и че изпитват значително доверие към AI агенти, които подпомагат организацията и управлението на пътуванията.

Предимствата при пътуване се превръщат в ключов фактор за избор на банка

Един от най-интересните изводи от проучването е нарастващото значение на ползите, които носят картите при пътуванията, за формирането на потребителските очаквания. Услуги като изгодни валутни курсове, безплатни тегления от банкомати в чужбина, цялостни туристически застраховки, достъп до летищни салони, програми за лоялност и партньорски отстъпки вече не се възприемат като допълнителни екстри, а като неразделна част от преживяването по време на пътуване. Тази тенденция е особено видима сред по-заможните потребители, които по-често използват и очакват премиум услуги с добавена стойност.

В България най-често използваните банкови предимства при пътуване са туристическата застраховка, свързана с дебитна или кредитна карта, кредитните карти с програма за лоялност и мобилните приложения с функционалности за пътуващи. Сред потребителите с по-високи доходи най-високо се оценяват туристическата застраховка към карта, кредитните карти с програми за лоялност, отстъпките за самолетни билети, хотели и други туристически услуги.

Готовността да се плаща за допълнителни услуги разкрива нови бизнес възможности

Нарастващото значение на услугите, свързани с пътуванията, се потвърждава и от готовността на потребителите да плащат за тях. Респондентите с по-високи доходи, които планират почивка в чужбина, заявяват, че биха плащали средно по 1,6 евро на месец за достъп до AI инструмент за планиране на пътувания, също толкова за мобилно приложение с допълнителни функционалности за пътуващи и 2,3 евро за пакет, включващ и допълнителни ползи като например отстъпки при наем на автомобил в чужбина.

Заслужава внимание и фактът, че както по-заможните потребители, така и представителната извадка анкетирани като цяло проявяват интерес към по-нестандартни услуги с добавена стойност. Един от примерите е консиерж услугата за пътуващи, която би била привлекателна за 9% от потребителите с по-високи доходи и за 10% от респондентите в общата извадка. Тези резултати очертават ясна възможност пред банките и платежните компании да разширят своите предложения отвъд традиционните финансови услуги и да излизат с по-силни оферти с фокус върху преживяването.

Не всички навици при пътуване зависят от доходите

Интересно е, че макар нивото на доходите да оказва влияние върху някои аспекти на пътуването - като избора между вътрешни и международни дестинации или подхода към планирането на бюджета - съществуват и фактори, които обединяват пътуващите независимо от техните доходи. По-заможните потребители също толкова често пътуват през активния туристически сезон и избират почивки в България.

В страната през тази година планират да пътуват 79% от българите, докато 57% възнамеряват да излязат в чужбина. Повечето пътувания са концентрирани около активния летен сезон (56%). За много от пътуващите контролът върху разходите остава важен, като 60% посочват, че планират внимателно да следят бюджета си.

Потребителите с по-високи доходи са по-склонни да избират международни дестинации (76%). 52% от тях продължават да предпочитат пътувания през пиковите периоди, докато 48% избират извънсезонни пътувания, водени от желанието за повече гъвкавост, комфорт и избягване на тълпите. Тази група също така подхожда по-гъвкаво към планирането на бюджета, като 58% го определят предварително.

Пътуването започва онлайн: AI и дигиталните плащания променят потребителското преживяване

За много български потребители пътуването започва много преди самото заминаване - онлайн, с използването на разнообразни дигитални инструменти. Изкуственият интелект все по-често се превръща в основен помощник още в ранните етапи на планирането, съдействайки на потребителите при организирането на техните пътувания. AI използват редовно 15% от анкетираните, а 29% - от време на време. Най-често те прибягват до тези инструменти за намиране на съвети и препоръки за локацията, която ще посетят, откриване на най-добрите оферти и създаване на подробни маршрути. Сред основните предимства, които потребителите виждат, са спестяването на време, денонощната достъпност и лесната употреба. Днес AI най-често изпълнява ролята на асистент, който помага при избора на дестинации, създаването на маршрути и организирането на ключови елементи от пътуването.

Очакванията на потребителите продължават да се развиват. 54% от българите заявяват, че биха се доверили напълно или частично на AI агент да организира тяхното пътуване. Това показва все по-голямо приемане на по-автоматизирани решения, които подпомагат не само планирането, но и реалното изпълнение на пътуването. Сред потребителите с по-високи доходи този дял достига 58%.

Дигиталните плащания се превръщат в неразделна част от това разширяващо се преди всичко онлайн потребителско преживяване. От резервирането на самолетни билети и настаняване до закупуването на допълнителни услуги, потребителите все по-често разчитат на бързи, удобни и сигурни онлайн разплащания по време на целия процес на планиране.

Тази тенденция продължава и по време на международните пътувания. При разплащания в различни валути потребителите най-често използват същата карта, която използват и в ежедневието си в България (67%). Плащанията чрез смартфон, смарт часовник или дигитален портфейл също са широко разпространени (29%).

Следващата стъпка: развитие на AI базирана агентна търговия

Взети заедно, всички тези тенденции показват ясна промяна - от възприемането на пътуването като отделно събитие към свързано дигитално преживяване, в което изкуственият интелект и платежните технологии присъстват на всяка стъпка от потребителския път.

“Потребителите все по-често очакват тяхната банка да ги подкрепя не само при разплащанията, но и по време на цялото пътуване. Във Visa помагаме на нашите партньори да предоставят подобни преживявания, като комбинираме предимства, свързани с пътуванията, с нови възможности, базирани на изкуствен интелект. Следващата стъпка е развитието на AI базирана агентна търговия, която разработваме съвместно с екосистемата по сигурен начин и под контрола на потребителя”, коментира Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.

Цитираните данни са от проучване на Visa за намеренията за пътуване и начините на плащане в Централна и Източна Европа 2026, което обхваща България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словения и Словакия. Изследването е проведено от агенцията за пазарни проучвания RESPONSE NOW s.r.o. през април 2026 г. сред представителна извадка от по 1000 респонденти на възраст между 18 и 75 години във всяка от държавите. В проучването е включена и допълнителна извадка от респонденти с високи лични доходи, като във всяка държава техният брой е най-малко 100 души.

Visa Inc. (NYSE: V) е световeн лидер в дигиталните плащания, който обработва трансакции между потребители, търговци, финансови и правителствени институции в над 200 държави и територии.