Разходите за труд скачат с 13,4% за година, най-висок е ръстът в държавния сектор

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Общите разходи на работодателите за труд в България продължават да растат с двуцифрени темпове, показват предварителните данни на Национален статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2026 г. На годишна база увеличението достига 13,4% спрямо същия период през 2025 г., като ръстът се запазва устойчив както в индустрията, така и в услугите.

Най-висок ръст е регистриран в сектори „Държавно управление" – 20,3%, „Други дейности" с 19,3% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 18,9%.

В индустрията разходите за труд се повишават с 14,1%, а в сектора на услугите увеличението е в размер от 12,5%.

Разходите за възнаграждения на работодателите за един отработен час нарастват с 13,2%, докато останалите разходи за труд, включително социални и здравни осигуровки, обезщетения и социални разходи, се увеличават с 14,2%.

В структурата на отделните сектори най-слаб ръст при възнагражденията е отчетен в „Операции с недвижими имоти", където увеличението е 7,7%.