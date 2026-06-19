Брюксел: От 1 юли всички бусове задължително с тахографи при международен транспорт

От 1 юли 2026 г. правилата на ЕС изискват леките търговски превозни средства и микробусите с максимално допустимо тегло (включително ремаркето) между 2,5 и 3,5 тона, извършващи международен транспорт или каботаж, да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи (G2V2). Тези устройства трябва да записват граничните преминавания, точките на товарене/разтоварване и активността на водача.

Всички леки търговски превозни средства (пътнически и товарни бусове) от 2,5 т до 3,5 тона, извършващи международен транспорт или каботаж срещу заплащане, трябва да бъдат оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение. Тахографът е задължителен само при пресичане на граници в ЕС или каботаж (транспорт в чужда държава от ЕС от чуждестранен превозвач).

Ако фирмен бус се движи само в рамките на България (вътрешен транспорт), новото правило от Брюксел не важи.

Лекотоварните превозни средства до 3,5 тона, които се използват главно за транспортиране на материали до и от строителни площадки и за работа на строителни площадки, са освободени от мярката. Следователно тези превозни средства няма да бъдат обект на изискването, при условие че се движат в радиус от 100 км, дори ако пресичат границата на дадена държава.

Изключенията ще се прилагат за превоза на ръчно изработени стоки. Допълнителни изключения се прилагат за превозни средства, използвани за нетърговски, домакински дейности, при които шофирането не е основната роля на водача.