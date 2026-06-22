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Все повече сгради преминават към друг модел – дистанционно месечно отчитане и реални месечни сметки

През юли и август всяка година хиляди домакинства в София очакват една сметка, която често предизвиква повече въпроси от отговори – изравнителната за парно и топла вода.

Лятото е периодът, в който отчетниците посещават сградите, за да засекат уредите в жилищата, до които е осигурен достъп. След обработката на данните става ясно дали през отоплителния сезон е било платено повече или по-малко спрямо реалното потребление. А тези, които не осигурят достъп, получават служебна сметка и се налагат корекции на цялата сграда.

За мнозина изравнителната сметка е първият момент, в който разбират колко е било действителното им потребление през зимата. Проблемът е, че тогава отоплителният сезон вече е приключил и възможностите за реакция са нулеви.

Затова все повече сгради преминават към друг модел – дистанционно месечно отчитане и реални месечни сметки без изравнение в края на сезона. Решението вече съществува и се използва от хиляди домакинства. Компанията „Техем” е инвестирала в изграждането на дигитална инфраструктура в над 7500 сгради в София, която позволява дистанционно предаване на данни от уредите без посещение на отчетник и без достъп до жилището.

Каква е разликата?

При традиционния модел през отоплителния сезон се плащат прогнозни сметки, а реалното потребление се установява след годишния отчет. Тогава идва и изравнителната сметка.

При дистанционното отчитане уредите предават показанията си дигитално и сметката се изчислява всеки месец на база реално потребление. Така отпада необходимостта от годишно изравняване.

Ако през януари потреблението е по-високо от очакваното, това се вижда още през февруари. Собствениците могат да коригират навиците си веднага, а не месеци по-късно.

Парното също става дигитално

Дистанционните разпределители, водомери и топломери вече са част от дигитализацията на комуналните услуги.

При системата за SMART отчитане данните от уредите се предават автоматично към изчислителен център на „Техем” чрез защитена комуникация. Не е необходимо посещение на отчетник, не се налага осигуряване на достъп до жилището и отпадат проблемите с пропуснати отчети.

Собствениците могат да следят потреблението си чрез онлайн клиентски портал на „Техем”, където виждат информация за отчетите и историята на потреблението.

Така информацията за отоплението и топлата вода става достъпна по същия начин, по който днес следим банковите си сметки, мобилния си план или потреблението на електроенергия.

Топлата вода често е по-големият разход

Когато се говори за парно, вниманието обикновено е насочено към радиаторите. В много домакинства обаче именно топлата вода формира значителна част от годишните разходи към топлофикационното дружество.

Затова дистанционните водомери за топла вода са също толкова важни, колкото и уредите по радиаторите. Те позволяват реално и навременно отчитане на потреблението през цялата година.

Остава по-малко от половин година

До края на 2026 г. всички уреди за топлинно счетоводство трябва да бъдат подменени с дистанционни съгласно изискванията на Закона за енергетика.

Ако във вашата сграда предстои подмяна на уредите или обсъждате преминаване към месечен отчет, сега е подходящият момент темата да бъде поставена на общото събрание.

Чрез клиентския портал на techem.net собствениците могат да заявят монтаж на дистанционни разпределители, водомери за топла вода и топломери, както и да следят потреблението и сметките си онлайн.

Услугата е колективна. Ползите обаче са лични – повече контрол, повече прозрачност и по-малко изненади.