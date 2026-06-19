Пеканов потвърди: Получаваме близо 1 млрд. от четвъртото плащане по ПВУ

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка за четвъртото плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост. С това страната ни си осигурява близо 1 милиард евро, които са от критично значение за държавния бюджет и финализирането на ключови инвестиции.

Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов по време на брифинг в Министерския съвет.

Страната ни е поискала 1,1 млрд. евро по четвъртото плащане, но тъй като не сме изпълнили заложените 26 етапа и цели, а само 23, ще получим 1 млрд.

Трите неизпълнени проекти са в сферата на културата, ВиК и интегрирания градски транспорт.

"За културата - проектите по тази мярка са реализирани, но не са верифицирани и отчетени навреме от страна на Национален фонд „Култура". Очаква се казусът да бъде решен в рамките на две до три седмици, така че целта да бъде официално изпълнена през юли. Реформа за ВиК е свързана с промени в Закона за водите и е предизвикала притеснения в по-малките общини относно потенциални рискове. Въпреки че първоначалният риск от загуба на средства е бил в размер на около 430 милиона евро, той е бил минимизиран чрез законодателни промени. В момента се водят преговори с Европейската комисия за намиране на механизъм, при който оставащата сума да бъде изплатена, без да бъдат засегнати негативно българските общини. За интегрирания градски транспорт - съществува един етап, по който има чисто техническо уточнение с Европейската комисия

. Той засяга интегрирания градски транспорт и въвеждането на единен билет

. Източниците подчертават, че по тази точка няма риск от загуба на средства и въпросът ще бъде изчистен до няколко седмици

"Успехът е резултат от интензивни усилия през последните седмици, насочени към наваксване на забавянията и финализиране на ключови реформи. Основен принос за положителния резултат имат промените в сферата на антикорупцията и върховенството на закона", убеден е вицепремиерът.

"Въпреки успеха, остават няколко неизпълнени мерки в секторите на културата и ВиК, по които се работи експресно. Следващата голяма цел е петото плащане на стойност 1,7 милиарда евро, чиито мерки трябва да бъдат изпълнени и отчетени до 31 август", припомни Пеканов.

„Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля и добра координация, България може да защитава интересите си", добави вицепремиерът.

Очаквайте подробности!