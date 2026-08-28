Как да работите с колега мрънкач

Най-доброто противодействие е да се отнасяте с него практично и да пресичате безполезните му оплаквания

Защо сега това съвещание, то си е чисто губене на време. И точно когато трябва да приключваме оня тъп проект. А некадърниците от счетоводния отдел още не са пратили необходимите данни. И е такава жега тука, Стефанова не разрешава да пуснем климатика, все й било духало от него.

Така нарежда колежката ви Йосифова и ви залива с безкраен поток от негативизъм. Случва се всеки ден по няколко пъти и е страшно неприятно. Но не можете да я избегнете - седите бюро до бюро и много общи задачи имате.

Колега мрънкач е не по-малко токсичен от колега мърляч, а впрочем нищо не пречи да съчетава и двете. Той уморява с непрестанната си негативност. Недоволен е от всичко, сигурен е, че никога нищо добро няма да се случи и заразява с тъмните си настроения. Но още по-лошото е, че винаги някой друг му е виновен и този някой може да се окаже колегата от съседното бюро.

За да изберете правилно поведение към Йосифова, трябва най-напред възможно най-обективно да я оцените.

Тя е песимистка по нагласа, но хора от този тип са ценни за работата, ако са умни и добри професионалисти. Като започне с отрицанията и я разпитате защо мисли така, е възможно да откриете реални пречки и рискове пред общата ви задача. Вие сте реалисти и като ги прецените добре, ще си подготвите план Б за случаи, в които нещо действително се обърка.

Така ще използвате конструктивно негативизма на колежката, макар че пак е трудно да я издържате и ще трябва да се въоръжавате с голяма доза търпение.

Не си губете времето, ако забележите, че Йосифова е от хората, които казват "Не може да стане" и на въпроса защо отвръщат нещо от сорта на "Защото така". Значи тя не е от песимистите, които при правилна употреба могат да носят полза. Тя е просто мрънкачка, от която трябва да бягате, понеже, освен че ви губи времето, психически ви натоварва с негативизма си.

Друг вариант е колежката ви да е критикарка. Има и такива хора, склонни винаги да търсят и изтъкват слабости и грешки. Те също допринасят за работата, ако критикуват градивно, с цел слабостите и грешките да бъдат поправени в името на общия успех. Имат критично мислене, макар че са склонни да се увличат в негативни сценарии поради песимистичната си нагласа.

Но по-често критикарите са дребно заядливи. Понеже не са особено професионално подготвени, трудолюбиви, талантливи, се опитват да блеснат най-вече с критикарството си.

Щом колежката ви е от този тип, гледайте да не ви увлече и да се присъедините към мрънкането й срещу всичко и всички.

Особено се пазете да заприличате на нея, като й влезете в тона и критикарско-злобарски обсъдите някой трети неприятен колега (или цял отдел - "ония некадърници от счетоводството"). Сигурно има такъв, но Йосифова непременно ще ви издаде какво мислите. Като започне да се оплаква пред още някого от екипа, между другото ще сподели, че вие също смятате Младенов за пълен некадърник, който проваля работата. Мрънкачите силно обичат да са прави, като представят своето мнение за "обществено".

Универсалният съвет за справяне с колега мрънкач е да го пресичате веднага щом започне да приказва по любимия си начин. Ако му покажете съгласие или съпричастие, ще го окуражите и ще продължи да ви залива с тиради. Той не е като колега, който няма навик да мрънка, та да му признаете, че е прав и да му съчувствате.

Говорете с него практично, само за работа, колкото може по-накратко.

Като започне да се оплаква, бързо, възпитано и хитро се оправдайте с неотложен ангажимент и пресечете приказките му. Постепенно ще свикне, че не сте охотен слушател на мрънкането му и ще си потърси някоя по-търпелива и съпричастна жертва.

Като каже любимото си "А-а-а, това няма как да стане", не го разубеждавайте, а си действайте, както сте решили. Ако трябва да действате непременно двамата, кажете на шефа какво предлагате и нека той да нареди на мрънкача да работи.

По никакви други въпроси извън пряката работа не го слушайте, когато говори.

Не се опитвайте да го убеждавате, че работата, компанията ви, светът като цяло не са толкова лоши и че бъдещето не е толкова безнадеждно. Няма да ви разбере. На него мрънкането му е необходимо, то му е гледна точка към света и начин на себеизразяване.

Пък и той ви е само колега, не е ваша отговорност да пробвате да го промените, че да живее по-оптимистично и по-щастливо. Просто трябва да се научите как да работите с него, понасяйки минимални щети.

Дали не е от още по-неприятна порода

Особено внимавайте с три най-неприятни типове мрънкачи - използвач, мърляч и подлец.

Някои хора обичат да си покритикуват и поотричат, да си се пооплакват и потюхкат, но после запретват ръкави, съвестно и качествено си вършат работата. Просто са се разтоварили психически, като са помрънкали, дори да не са получили съчувствие.

Но целта на колегата може и да е по-користна - да ви подведе или изтощи, за да свършите вие работата. Никога не бива да постъпвате така, та само и само да се отървате от мрънкач. Глупаво е да му ставате жертва, щом е явен използвач. Тогава покажете, че разбирате манипулациите му. И няма какво да се държите дипломатично - позволете си да му противодействате по-грубо.

Мрънкачите много често постъпват и подло, защото нагласата не им позволява да бъдат обективни към себе си. Те никога не могат честно да преценят и да признаят, че са сгрешили, че имат вина. Винаги търсят причини извън собствената си персона - обвиняват нещо или някого.

За да не се окажете вие този виновник, имайте едно на ум и грижливо си пазете доказателства за общата работа с колегата мрънкач от подлия тип. Така няма неприятно да ви изненада в някой момент, прехвърляйки върху вас свои грешки.

Застраховки са ви необходими и защото вечните оплаквания и песимистични прокоби могат да са оправдание за колега, който не иска да върши работа или е некадърен да я върши. Понякога онзи, който казва "Това няма да стане" и започва да го омрънква, така се самоманипулира, че наистина не успява да го направи. Друг път може да е такъв инат, че съзнателно да го провали, за да заяви "Аз казах ли ви".

Независимо по коя от причините, накрая всичко му се получава мърляво, а в резултат общата ви задача става посредствена въпреки вашите усилия.

Пак не е добре да се оставяте да бъдете употребявани, за да вършите неговата работа, само и само да спасите общата ви задача.

Ако е възможно, помолете шефа да разпредели работата така, че всеки да има свои конкретни отговорности. По този начин скоро ще стане ясно кой какво върши. И тогава мрънкачът или ще започне да се старае, или ще трябва да си ходи.

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