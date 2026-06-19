Новите абонаментни планове на ОББ се активират през мобилното банкиране

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, представи новата програма за лоялност на банката Кейт Койн. Това стана в рамките на второто издание на събитието Open Demo Day, събитие, на което дигиталният банков лидер показва пред публика иновации, резултати, тенденции и продукти в областта на мобилното банкиране.

Кристоф Де Мил Open Demo Day

„Умното и отговорно използване на данните, с които разполагаме, е част от нашата стратегия за предоставяне на персонализирани дигитални решения на нашите клиенти. Ние разполагаме с ресурс и възможности да бъдем до тях по един много полезен начин, да им помагаме в планирането както на ежедневни дейности, така и на мечтани покупки и преживявания, но и да сме им полезни и при непосредственото планиране, отчитане и управление на личните финанси. Продуктите и услугите, които представяме, отговарят в пълна степен на нашето разбиране за „дигитално първо“ и „екосистемно банкиране“. Това се отнася и за програмата на лоялност Кейт Койн, която ще даде на клиентите ни допълнителна възможност да печелят бонуси във вид на Кейт Койн и да ги обменят за покупка на стоки и услуги на ОББ, ДЗИ или на нашите партньори“, сподели Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ, който откри събитието.

Kate Coin

Кейт Койн е изцяло дигитална програма за лоялност достъпна в ОББ Мобайл. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени Кейт Койни (Kate Coins) при участие в различни оферти или кампании, със специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица – клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране, стана ясно от представянето на продукта. Кейт Койн работи, след като бъде активирана в ОББ Мобайл, за което е нужно да се приемат Общите условия и да се предостави съгласие за обработване на лични данни, с цел получаване на предложения от ОББ и партньорите ѝ. Всеки получен Кейт Койн носи 1 евро, а при използване, често носи и допълнителни отстъпки. Например, има специални оферти, при които може да се използват 10 Кейт Койни, които да са равни на 15 евро.

Open Demo Day 2026

В рамките на втория Open Demo Day на ОББ бяха представени още и новите планове за ежедневно банкиране на банката, които позволяват на различните групи клиенти – младежи и студенти и клиенти в активна възраст, да направят своя избор на най-подходящия за тях план, който им дава възможност да управляват ефективно и оптимално своето ежедневно банкиране. Плановете „Младежи и студенти“, „Смарт“ и „Смарт+“ са налични и могат да бъдат активирани бързо и лесно в мобилното приложение ОББ Мобайл. При активирането на плановете и в случай, че имат въпроси, свързани с тях, клиентите могат да се обърнат към дигиталния асистент на ОББ, Кейт, който ще им съдейства за избора на най-подходящия и отговарящ на нуждите им план. В момента повече от 30% от клиентите на ОББ, или над 40% от активните клиенти, вече използват планове, като амбицията е чрез дигиталното абониране делът им да достигне над 40% от всички клиенти и 55% от активните клиенти.

Мирослав Ризенов Demo Plans

С над 1 милион потребители, силна дигитална активност, растящо дигитално привличане на клиенти, развита AI подкрепа чрез Kate и нови екосистемни услуги в областта на мобилността, застраховането, инвестирането и управлението на личните финанси, ОББ затвърждава позицията си на двигател на дигиталната банкова трансформация в България.