Очаква се поевтиняване на горивата в Гърция през следващите дни

Цените на горивата в Гърция се очаква да тръгнат надолу още през следващите дни, след като международните котировки на петрола отбелязаха спад. Гръцкото правителство уверява, че намалението ще достигне бързо до потребителите, а контролните органи ще следят за евентуални случаи на спекула и необосновано задържане на високите цени по бензиностанциите.

В момента средната цена на безоловния бензин в района на Атина се движи между 1,85 и 1,88 евро за литър. В някои райони на столицата и по големите булеварди горивото може да бъде намерено и за около 1,78 – 1,80 евро, докато по магистралите и в по-отдалечените райони цената достига 1,93 – 1,95 евро за литър.

Гръцките власти напомнят, че борбата срещу необоснованото поскъпване на горивата остава приоритет. Проверки ще се извършват в цялата страна, като ще се следи дали търговците прилагат своевременно по-ниските цени. При установени нарушения са предвидени сериозни санкции и административни глоби.

Специалистите напомнят, че в крайната цена на бензина повече от половината сума се формира от данъци и такси. Делът на самия петрол е около 40-45%, докато останалите 55-60% са акциз и ДДС.

Очакванията са през следващите дни понижението на международните цени да донесе облекчение за шофьорите и туристите, които през летния сезон пътуват активно както в континентална Гърция, така и към популярните островни дестинации.