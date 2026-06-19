Илин Димитров: Очакваме ръст на туристите от 2 до 3% въпреки слабия старт на сезона

Министерството на туризма кани Дара и други популярни личности за посланици на българския туризъм

„Ако има ръст, той ще бъде между 2 и 3 процента. Окончателна оценка ще можем да направим в края на сезона, когато ще стане ясно дали предприетите мерки дават резултат. Важно е, че вече провеждаме активна рекламна кампания на близки пазари", заяви министърът на туризма Илин Димитров в Пампорово.

Според Димитров индикация за забавения старт на летния сезон е отливът на германски туристи и донякъде на румънски.

Този спад обаче вече се компенсира благодарение на успокояването на геополитическата обстановка и очакваното поевтиняване на горивата, което влияе положително както върху авиационния сектор, така и върху туристите, пътуващи с автомобили. Прогнозите на министерството сочат, че през юли и август ще има висока заетост, а сред основните цели остава и активното привличане на туристи през септември.

Министерството е предприело кризисни мерки чрез засилена реклама на пазари, откъдето туристите могат лесно да пристигат с автомобилен транспорт.

Илин Димитров обяви, че се подготвя кампания с участието на популярни български личности, които да бъдат неформални посланици на българския туризъм в чужбина. По тази инициатива вече са проведени разговори с певицата Дара.

Средният престой на туристите в България е около 2,8 дни, като повечето посещения са за дълги уикенди. Дългосрочната цел на министерството е удължаване на престоя чрез по-добра транспортна свързаност и стимулиране на чартърните програми.

Министърът участва в петата национална конференция за здравен туризъм в Пампорово. Събитието се организира от Община Чепеларе, Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и „Пампорово" АД с подкрепата на Европейската СПА асоциация.

Той подчерта, че Пампорово и регионът са подготвени и имат потенциал да се развиват като целогодишна дестинация заради възможностите за здравен туризъм и природните дадености, сред които чистият въздух и високото съдържание на отрицателни йони.

„Идеята на това правителство е да развива България като туристическа дестинация в четири сезона. Всяко едно евро, което се инвестира в нашето здраве и превенция, спестява 7 евро от лечение", каза министърът.

Идеята за развитие на устойчив туризъм в четири сезона се основава на потенциала на страната, използвайки възможностите на зимните курорти, климатолечението, чистия въздух, стотиците минерални извори и квалифицираните специалисти.

„В момента на ниво Европейски съюз работим за създаване на отделен бюджет, който ще бъде посветен на туризма. Това ще открие много възможности пред сектора и ще отвори редица програми, по които може да се кандидатства", заяви министърът.