Гълъб Донев обясни на Кристалина Георгиева, че работи да свали дефицита под 3%

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев се срещна с шефката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и й обясни, че работи за сваляне на дефицита под 3%.

Георгиева и Донев разговаряха по време на редовната среща на нидерландско-белгийската група в МВФ и нидерландската група в Световната банка, която се провежда в България. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Вицепремиерът запозна Георгиева с приоритетите на правителството и перспективите пред фискалната политика на страната. И обясни, че активно се работи и по проектобюджета за 2026 г., тъй като в момента действа т.нар. удължителен бюджет по параметрите на план-сметката за миналата година.

По време на разговора Донев и Георгиева обсъдили и геополитическите рискове, климатичните предизвикателства и бързото навлизане на технологиите. Според тях именно те формират новата действителност, в която политиките трябва да бъдат не само по-гъвкави, но и по-решителни. В същото време защитата на икономиката от външни шокове трябва да се инвестира в разпределение на източниците, устойчива инфраструктура и по-близко сътрудничество с надеждни партньори.

Вчера парламентът прие да бъде изтеглен нов дълг от 3,8 млрд. евро. Разрешителното за нов дълг финансовият министър Гълъб Донев получи при втория опит. Първият опит бе в началото на юни, когато предложението бе внесено от депутати на ПБ с цел да се пести време, тъй като положението на финансите било катастрофално. След като всички групи декларираха, че няма да го подкрепят, а Асен Василев от ПБ дори заплаши, че ако решение бъде взето ще поиска отмяна от Конституционния съд, то бе оттеглено от Константин Проданов от ПБ. След това обаче отново беше внесено в бюджетната комисия.

Вносителите от Министерския съвет посочват, че вдигането на тавана на дълга е във връзка с необходимостта от осигуряване на ресурс за префинансиране на плащанията за изпълнение на националните дейности/инвестиции в заключителния етап от изпълнението на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и предвид рязката неочаквана промяна в геополитическата обстановка и нарастващите цени на енергоносителите, което оказва негативно влияние върху ликвидната позиция на бюджета и допълнително утежнява разходите по него.

Паралелно с това дългът ще бъде ползван и за финансиране на бюджетния дефицит, който се очаква да нараства през идните месеци.

В началото на юни стана ясно, че Европейската комисия стартира процедура по свръхдефицит. В същата процедура досега бяха още 10 държави от ЕС - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния, а сега към списъка бяха добавени Германия, Естония, Латвия и Словения заради превишаване или очаквано превишаване на 3% дефицит.

Одобреният проект предвижда "да се емитира нов дълг и на международните капиталови пазари посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, както и на краткосрочен държавен дълг в рамките на размера от 3,8 млрд. евро, който се изплаща до края на текущата бюджетна година".

По-късно Донев се срещна и с водача на мисията на Фонда за България Фабиан Борнхорст. Двамата коментирали мерките, които правителството планира и прави в икономическата и финансовата сфера. Вицепремиерът се срещна и с вицепрезидента на Световната банка за Европа и Централна Азия Антонела Басани. Фокус в дискусията им бяха нарастващите социални и икономически предизвикателства по света.