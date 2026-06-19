Идват близо 1 млрд. евро от Брюксел през юли, чакаме още 1,7 млрд. (Обзор)

Евросредствата по плана за възстановяване и устойчивост ще послужат за финансиране на проекти - от иновативни класни стаи до медицинско оборудване

Европейската комисия даде положителна предварителна оценка за четвъртото плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). С това страната ни си осигурява близо 1 милиард евро, които са от критично значение за държавния бюджет и финализирането на ключови инвестиции. Това съобщиха едновременно премиерът Румен Радев от Брюксел и вицепремиерът Атанас Пеканов от София, минути след като официалното потвърждение дойде и от Брюксел.

Страната ни е поискала 1,1 млрд. евро по това плащане, но

тъй като не сме изпълнили заложените 26 етапа и цели, а само 23,

ще получим 1 млрд., стана ясно от думите на Пеканов. Радев пък акцентира на това, че очакваме още 150 млн. евро по петото плащане, т.е. по никакъв начин Европа не ни спира плащанията, а дори получаваме в аванс средства.

В момента текат все още довършителни преговори за четвъртото плащане, но парите ще са налични в сметката на финансовото министерство в края на юли, увери вицепремиерът Пеканов.

Трите неизпълнени проекта са в сферата на културата, ВиК и интегрирания градски транспорт и неизпълнението им ще ни струва около 100 млн. евро. Комисията все пак ни е дала срок от един месец, в който да се опитаме да изпълним заложените цели в тези три реформи.

Средствата по четвъртото плащане са необходими за конкретни инвестиции, достигащи до хората в цялата страна, каза Пеканов и изброи: над 2000 STEM центъра в българските училища, модерно образование и умения за професиите на бъдещето.

Средствата отиват и за модернизирани детски и онкологични лечебни заведения и 23 специализирани центъра за лечение на инсулти, а също и за Националната система за въздушна спешна помощ със 7 медицински хеликоптера. Другите проекти са за над 73 дома за възрастни хора в цялата страна и нови влакове и локомотиви.

“Успехът е резултат от интензивни усилия през последните седмици,

насочени към наваксване на забавянията и финализиране на ключови реформи. Основен принос за положителния резултат имат промените в сферата на антикорупцията и върховенството на закона”, убеден е вицепремиерът. За отказа на правителството на Росен Желязков да създаде независима антикорупционна комисия ЕК бе замразила 215 млн. евро. Вместо да приеме правила за състава на антикорупционната комисия, гарантиращи независимост, кабинетът “Желязков” направо я закри.