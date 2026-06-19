Още малко! След две седмици ремонтите по пътя за морето спират (Обзор)

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МВР се закани да дава АПИ и общините на прокуратурата за лошо състояние на настилката

Пътят до морето - и през магистрала “Хемус”, и през “Тракия”, частично се облекчава този уикенд. Ремонтът на близо 9 километра на излизане от София, който тормозеше хиляди шофьори, защото ги караше да минават ту в едното, ту в другото платно,

приключи в петък сутринта

Също в петък бе възстановено движението през 5-километров участък в Пазарджишко, който беше в катастрофално състояние - с огромни коловози и изронен асфалт.

До края на другата седмица е планирано да завършат ремонтите и на други участъци по “Тракия” - в Софийско и Ямболско. Същото ще се случи и с още десетина участъка в Старозагорско и Сливенско, където ремонтните работи просто ще се прекратят, но

ще започнат отново след 1 септември

От няколко дни туристически организации настояват ремонтите по пътищата към летните курорти да спрат, защото пречат на движението, и регионалният министър Иван Шишков и шефът на Агенция “Пътна инфраструктура” Александър Тодоров имаха неколкократно срещи с туристическия бранш. В четвъртък бяха извикани и в ресорната комисия в парламента, където

обещаха през юли и август да не се работи

поне по пътя до морето. В петък бе планиран такъв въпрос в парламентарния контрол, но бе оттеглен.

За следващите два уикенда МВР спира изцяло тировете над 12 тона по “Тракия” в петък и неделя, като те ще трябва да се движат по Подбалканския път.

Междувременно главният секретар на МВР Любомир Николов заяви пред журналисти, че е изпратил писма на стопаните на пътища в страната с проблемите по тях и

ако не бъдат предприети мерки по техните ремонти,

вътрешното ведомство ще подаде сигнали до прокуратурата. Стопани на пътища в България са само пътната агенция и общините.