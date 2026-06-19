Европейските борси приключиха предимно с понижения

Европейските фондови пазари приключиха последната за седмицата сесия с предпазлива търговия и ограничени движения на индексите. Инвеститорите останаха без насока от Уолстрийт заради празничния ден в САЩ, а така нареченият „голям ден на изтичане“ на фючърси и опции върху акции и индекси не доведе до съществени колебания на пазарите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Германският индекс DAX се понижи с 0,16 на сто до 24 985,82 пункта и завърши малко под психологическата граница от 25 000 пункта. Въпреки спада водещият индекс отчете седмичен ръст от близо 1,5 на сто. Индексът на компаниите със средноголяма капитализация MDax отстъпи с 0,08 на сто до 32 638,42 пункта.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 загуби 0,2 на сто, британският FTSE 100 се понижи с 0,35 на сто до 10 363,27 пункта, а френският CAC 40 отстъпи с 0,55 на сто. Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 приключи сесията със спад от 0,48 на сто до 6 293,13 пункта, след като по-рано през деня достигна нов исторически максимум. За седмицата индексът все пак реализира ръст от 1,71 на сто.

Според участници на пазара негативно влияние върху настроенията е оказало отлагането на преговорите между Иран и САЩ. Въпреки появилите се информации за ново примирие между Израел и ливанската групировка „Хизбула“ инвеститорите останаха предпазливи заради липсата на официално потвърждение от израелска страна.

„Днешният търговски ден като цяло премина без големи сътресения. Само дипломатическите пререкания между САЩ и Иран предизвикаха краткотрайно вълнение“, коментира Андреас Липков, главен пазарен анализатор в „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets).

По думите му настроенията на пазарите остават умерено положителни, но инвеститорите ще анализират през уикенда множеството икономически и геополитически фактори, които оказаха влияние върху търговията през последните дни.

Сред акциите в DAX най-добре се представиха „Райнметал“ (Rheinmetall) и „Порше“ (Porsche), докато книжата на „Фолксваген“ (Volkswagen) се наредиха сред най-губещите. По-рано днес главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер призова за създаването на глобални правила, които да гарантират, че решенията за използване на смъртоносна сила във военни конфликти ще продължат да се вземат от хора, а не от системи с изкуствен интелект.

В Швейцария индексът SMI се повиши с 0,1 на сто до 13 774 пункта. От включените в индекса 20 компании 12 приключиха сесията на положителна територия, а осем записаха спадове.

Търговците обясниха значително по-високия оборот на швейцарския пазар с изтичането на голям брой фючърсни и опционни контракти.

Сред водещите печеливши в Цюрих бяха акциите на „Живодан“ (Givaudan), които поскъпнаха с 1,9 на сто след повишаване на целевата цена от анализаторите на „Джефрис“ (Jefferies). Книжата на „Бистронник“ (Bystronic) добавиха 0,7 на сто след подобрена оценка от „Ю Би Ес“ (UBS).

Акциите на Ю Би Ес (UBS) отстъпиха с 0,2 на сто след негативен анализ на „Кийф, Брюет енд Уудс“ (Keefe, Bruyette & Woods). Книжата на „Амрайз“ (Amrize) загубиха 3,2 на сто, а тези на „Холсим“ (Holcim) се понижиха с 0,7 на сто след финализирането на придобиването на „Ксела“ (Xella).

Сред компаниите извън основния индекс акциите на „Цендер“ (Zehnder) поевтиняха с 2,3 на сто след обявяване на нова организационна структура и понижение на целевата цена от Ю Би Ес, докато книжата на „Бистронник“ продължиха възходящото си движение.

В Обединеното кралство доходността по 10-годишните държавни облигации се повиши с над 7 базисни пункта до 4,8247 на сто, след като официални данни показаха, че бюджетният дефицит на страната е достигнал 23,3 млрд. британски лири през май – най-високото ниво за месеца от 2019 г. насам.

Инвеститорите следяха и политическите събития във Великобритания, след като кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели извънредните избори в Мейкърфийлд, което засили спекулациите за бъдещо предизвикателство към лидера на Лейбъристката партия и министър-председател Киър Стармър. Много членове на британското правителство днес ще кажат на премиера Киър Стармър да определи срок за напускането си, съобщи междувременно в. “Таймс”, цитиран от Ройтерс.

На стоковите пазари цената на природния газ в Европа се повиши. Един мегаватчас газ с доставка през юли се търгуваше за около 42 евро, което е с 4 на сто повече спрямо предходния ден.

Петролът също поскъпна. Към края на европейската търговия сортът Брент от Северно море се търгуваше за около 80,08 долара за барел, или с 0,3 на сто над нивото от предходната сесия.

Еврото леко поскъпна спрямо долара. Единната европейска валута се търгуваше за 1,1470 долара.