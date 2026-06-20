"Космос" търси нови приятели - сега с 15% отстъпка!

Абонирайте се за онлайн-платформата на сп. „Космос", където снимките оживяват със звук и движение, и спестете 15% от цената. Отстъпката важи от 20 до 27 юни - в края на тази седмица ще се проведе младежкият фестивал „Ало, Космос".
Елате да ни откриете в епицентъра на космическите събития на 26 и 27 юни в "София тех парк"!
А ако ваши близки живеят в чужбина - подарете им абонамент. Науката не познава граници!
Абонамент за 3 месеца (-15%) – 8.56 € / 16.74 лв.
Абонамент за 6 месеца (-15%) – 17.17 € / 33.58 лв.
Абонамент за 12 месеца (-15%) – 32.60 € / 63,76 лв.
Това е и възможност да станете част от нашата общност – на хора с търсещи и ненаситни умове.
Във фейсбук ще ни откриете тук, а в инстаграм в този линк.
Ако искате да тествате онлайн платформата ни, кликнете тук.
Получавате отстъпката, само ако се абонирате през сайта https://www.mgb.bg/ или на този линк и тя е валидна единствено за онлайн платформата на сп. "Космос".