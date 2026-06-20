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Министър Ива Петрова: Преговорите с "Боташ" приключват до месец - два, надяваме се таксите да паднат

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Ива Петрова Кадър БНТ

До месец - два ще приключат преговорите с Турция по договора с "Боташ". Това съобщи в предаването "Говори сега" по БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова.

Тя изрази надежда, че транспортните такси за пренос на газ по договора е възможно да бъдат променени на базата на нов меморандум за енергийно сътрудничество. "Водят се експертни разговори. Има работни групи, които в момента работят по тази тема", увери тя.

"Искрено се надявам в най-скоро време да имаме и такива резултати" - отговори тя на въпрос да очакваме ли реално намаление на таксата, така че този газ през "Боташ" да стане конкурентоспособен на европейския пазар.

И изрази надежда, че с цялостното предоговаряне на договора и на параметрите му в контекста на новите пазарни условия ще бъдат.намалени таксите за пренос на газ от "Боташ".

"Турция е стратегически партньор и се е доказала като надежден партньор за широкия регион през годините, така че наистина цялата картина, включително използването на газопреносната мрежа за доставки към широкия регион и в частност едно търговско споразумение, като това с "Боташ", представлява пакет от взаимноизгодни сътрудничества в региона. Нека се върнем малко назад в историята "Боташ". - добави тя. - Споразумението беше сключено при коренно различни условия, когато бяха прекъснати доставките на руски газ за страната и когато нямаше възможност от друга входна точка да бъдат доставяни количества за България. Тоест това е споразумение, което изигра изключителна роля по отношение на гарантирането на сигурността на доставките. В момента виждаме, че пазарната среда се променя, променят се и условията, и е напълно нормално при една променяща се среда партньорите в търговско споразумение да седнат и да видят дали има нужда от промяна на параметрите и да намерят балансирано решение, съобразено с днешните условия, за едно взаимноизгодно сътрудничество. И този договор би трябвало при такива преговори да запази двете ключови ползи, които има за България.На първо място – гарантиране на сигурността на доставките, и на второ място – възможностите пред нашето газово дружество „Булгаргаз", които създава този договор, включително и възможността то да се включи активно в развитието на регионалния пазар и съответно в оползотворяването на тези възможности, за които си говорихме преди малко."

Петрова отбеляза, че заявките за пренос на ток през България, са проекти изцяло в полза на българската страна. Тя коментира и възможността да изнасяме газ за Украйна - тема, обсъждана след посещението на турския външен министър Хакан Фидан у нас, както и при срещата на президентът Зеленски с българския премиер Радев. И допълни:

"Аз бих поставила въпроса в по-широк контекст, тъй като знаете, че българската газопреносна мрежа е една от най-добре свързаните в региона. Изключително много се работи по отношение на повишаването на капацитетите със всички наши съседни страни. Големи инвестиции се правят и по вертикалните газови коридори, знаете - Вертикалният газов коридор е приоритетна инициатива и по който активно работи „Булгартрансгаз", така че нашата инфраструктура има огромен потенциал да бъде използвана за доставки от сигурни източници, които да заместят руските доставки, включително и в контекста на приетия регламент за отказ от руски доставки на природен газ, който започва поетапно да влиза в действие с пълно прекратяване към края на следващата година. Така че искрено се надявам, че България ще продължи да бъде надежден партньор и транзитьор на ресурси за широкия регион. Украйна, Молдова, както и с перспектива към Централна Европа – това не бива да забравяме."

Ива Петрова Кадър БНТ

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