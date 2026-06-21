„Хюриет дейли нюз": България стартира туристическа инициатива за привличане на турските посетители

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Турското двуезично издание на английски и турски език „Хюриет дейли нюз" помества в днешния си брой статия, посветена на инициативите на новото правителство на България за активизиране на културното и туристическото сътрудничество с Турция, запознаване с историческите забележителности, гастрономическото разнообразие и туристическите маршрути на страната и привличане по този начин на повече туристи от Турция, съобщава БТА.

„Правителството на премиера Румен Радев, което дойде на власт миналия месец, определи туризма като ключова област за изграждане на по-тесни отношения с Турция. Българските власти започнаха подготовка на мащабна кампания. Като главен критерий на кампанията е прогнозният факт, че 2,7 млн. туристи са посетили Гърция през 2025 година", пише изданието.

В статията се цитира министърът на културата Евтим Милошев, по думите на когото турските туристи представляват голям потенциален пазар, особено поради интереса им към гастрономическата култура и историческите забележителности на България.

„България е близка, достъпна и приятелска страна. Но днес страната ни предлага нещо ново. Нови маршрути, новооткрити обекти на културното наследство и археологически находки, които променят историята на региона. Посетителите ще видят България, която е едновременно позната и изненадващо нова", казва Милошев.

Той посочва още, че историческите забележителности на България – Хераклея Синтика, древните руини на Сердика в центъра на София и римските руини в Пловдив – са сред най-привлекателните за турските пътешественици.

„Хюриет дейли нюз" пише, че през последните години турските туристи са водещи сред чуждестранните туристи, посещаващи България.

„Над 2,4 милиона турци са посетили България през 2025 г., включително за културни пътувания, зимен туризъм, пазаруване и кратки почивки, по официални данни от българска страна", се посочва.

Междувременно вестникът информира, че в град Чорлу, окръг Текирдаг в северозападна Турция, вчера бе открит паметник в памет на етническите турци, емигрирали от България през 1989 г. Този район е един от компактно населените с български мигранти в Турция.