При жътва изгоря 30 дка нива със зрял ечемик край Бойчиновци

30 декара нива с узрял ечемик изгоря вчера в землището на рад Бойчиновци. Пристигналата пожарна е спасила други 120 декара житни насаждения в съседство с огъня, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Пожарът е пламнал в 13,39 часа по време на жътвата. Предполага се, че е тръгнал от искра от комбайна. Веднага е бил подаден сигнал на телефон 112 и пристигналите на място огнеборци успели да спрат разпространението на огъня към съседните ниви.

По случая се води разследване, уточнява се размерът на нанесените от пожара щети.

Настоящият пожар в нива със земеделска продукция е първи за тази година, през миналата година имаше няколко, като при повечето от тях имаше съмнения за умишлено запалване на ниви с узряло жито, обявиха от полицията в Монтана.