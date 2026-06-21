Горивата в Северна Македония поевтиняват от понеделник

Горивата в Северна Македония ще поевтинеят сериозно от понеделник. Това е съобщил премиерът Християн Мицкоски пред журналисти днес. Очаква се от утре цената на бензина да падне с около четири денара (0,065 евро), а на дизела - с около седем денара (0,11 евро), предаде БТА по информация на МИА. Премиерът е изразил надежда пазарът на петролни продукти да се стабилизира след обявените мирни преговори между САЩ и Иран.

„Ние направихме свои изчисления, малко се е увеличила и стойността на долара. Очаквам в понеделник, според тези изчисления, бензинът да поевтинее с около четири денара на литър, а дизелът малко повече – с около седем денара на литър. Затова нека изчакаме в понеделник Регулаторната комисия официално да обяви", каза вчера Мицкоски.

„Продължават тези последни преговори за финализиране на мирното споразумение и смятам, че по този начин и пазарът ще се стабилизира. Искам да имате предвид, че дори и Ормузкият проток да се отвори, тези танкери, които ще тръгнат оттам, ще им трябва около месец, за да стигнат до местата, за които са предназначени. Това не може да стане така, че ако тръгнат днес, утре вече да са там, така че и това ще бъде процес, който ще отнеме време. Няма да стане толкова бързо и лесно", казал Мицкоски в отговор на журналистически въпроси и прогнозирал, че до края на годината средната цена на барел петрол ще е между 70 и 80 долара.