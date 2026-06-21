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Транспортна свързаност, екология и туризъм — стратегическите приоритети на област Добрич

Дияна Райнова

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Ерозията е сериозен проблем в областта. Снимка: 24 часа

Ерозията създава проблеми за туризма в областта, според областния управител Руслан Томов

Развитието на туризма е един от ключовите отрасли в икономическия профил на област Добрич, заяви областният управител Руслан Томов на публична дискусия на тема „Стратегически подходи за развитието на Черноморския регион и национална визия на България за Черно море", която се проведе в Бургас.

„Добрата транспортна свързаност и инфраструктура ще повишат конкурентоспособността на туристическите обекти в областта. Това ще подобри икономиката на целия регион, защото Добрич има даденостите за развитие и предлагане на целогодишен туристически продукт в различните сегменти на пазара", добави той.

Руслан Томов подчерта още , че за област Добрич е важно развитието на устойчиво земеделие чрез внедряване на иновации и климатично устойчиви практики, както и добра преработвателна индустрия и скъсяване на веригите на доставки.

Особен акцент областният управител постави и върху екологията на Черноморския регион, като посочи важността на мерки срещу ерозията, запазване на крайбрежните екосистеми и съхраняване на биоразнообразието в Шабленското и Дуранкулашките езера. Събитието се организира в рамките на инициативата за създаване на Национална визия за Черно море, която да бъде развита, като Интегрирана национална морска стратегия.

Ерозията е сериозен проблем в областта. Снимка: 24 часа

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