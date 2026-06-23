И без стратегия на държавата бизнесът направи революция в енергетиката

- Солари и батерии, както и електрификация са кодовите дума за 2026-а в енергетиката
- Задават се дейта центрове като огромни потребители на ток
Щуро лято очакват в енергетиката. Голямата трансформация се случи за половин година, и то без актуална енергийна стратегия (последната е от 2012 г.). Стана по инициатива на инвеститорите и все пак подпомогната от държавата.
4000 мегавата батерии с по два и половина часа средно за зареждане на евтин ток през деня и толкова във вечерните часове. И 7000 мегавата ВЕИ, основно солари. Във вечерните часове, когато разреждат, батериите са най-големият производител на ток, те вкарват в системата над 2000 мегавата засега. Вероятно ще станат повече.
За държавата, а и за Брюксел на дневен ред остават огромни задачи - инвестиции в мрежата, за да има сигурност, осигуряване на базови мощности и големите батерии - ПАВЕЦ. Както и междусистемна свързаност - електроенергийна и газова, което България прави. Както и трансформации и енергийна ефективност при домакинствата и индустрията.
За първа година това лято системата остава и без ТЕЦ “Ей И Ес Марица-изток 1”, най-маневрената и гъвкава централа и много желана от Електроенергийния системен оператор, защото може бързо да балансира мрежите.
“Ей И Ес Марица-изток 1” спря един ден преди да изключи за планов ремонт V блок на АЕЦ “Козлодуй”. Безспорно стрес за мрежите, но разбрахме ли ние, които ползваме електроенергията, че го има? Не, защото високото напрежение е за диспечерите, чиято работа е да управляват енергийните потоци и да не позволяват разклащане на честотата или напрежението в системата. А те без никакво съмнение са силен екип от топпрофесионалисти.
В следващите страници многократно ще прочетете различни експерти в енергетиката да казват: За първи път! Такова нещо не е било, трансформацията е факт.
Да, слънчевата енергия през деня дава над половината, че дори и 70% от тока у нас. И в определени часове тя е повече от товара на електроенергийната система (товарът е баланс между произведената електроенергия и потребената). А цените са близо до нулата, в уикендите има часове, когато са дори отрицателни, което означава, че производителите плащат, за да им вземат тока.
Предишните години това удряше инвеститорите в солари и
тъй като бизнесът е гъвкав и адаптивен, той
вложи пари в батерии,
за да складира евтиния ток за вечерта, когато може да го продаде на нормална цени.
А и държавата постъпи предвидливо, като включи в плана за възстановяване и устойчивост инвестиция в системи за съхранение, което подпомогна с над 1 млрд. евро тази вълна. Предстои обаче тези средства да бъдат получени.
България вече е сред лидерите в света по най-бързо внедряване на тези съоръжения. Някои позиционират страната от първо до трето място по системи за съхранение.
Българската независима енергийна борса също е в очакване как ще се отрази присъствието на тези системи на съхранение на пазара на електроенергия, а министърът на енергетиката Ива Петрова очаква те да са устойчив фактор, който да гарантира стабилност и сигурност на системата.
Какво реално се случва от месец насам? Българските инвеститори в батерии пазаруват евтиния ток и на гръцките солари през деня, а вечер го изнасят към южната ни съседка и Румъния. Експертът Никола Газдов вече отчита влиянието им върху цените у нас.
На 18 юни в 20,45 часа в България, Гърция, Северна Македония и Сърбия мегаватчас струваше между 125 и 129 евро, а в Румъния, Унгария и Австрия - между 470 и 482 евро. Обикновено цените в Югоизточна Европа и особено в България, Гърция, Румъния и Унгария бяха почти еднакви. Във вечерните часове токът в този регион поскъпваше неимоверно заради гръцките газови централи. Сега се е стигнало дотам, че Гърция е ограничила вноса на вечерен ток от България.
4000 мегавата батерии, с по два и половина часа средно за зареждане на евтин ток през деня и толкова във вечерните часове, се появиха в системата за половин година.
Както и ръководителите на Електроенергийния системен оператор предполагат, батериите, освен че ще балансират системата, ще повлияят и на високите цени в региона на Югоизточна Европа.
Колкото и феновете на ВЕИ и батериите да се възторгват от този бум, от ЕСО са предпазливи. Дават пример как батериите на 15 минути изсипват в мрежите огромни количества електроенергия при високи цени, а когато те паднат, се изтеглят веднага.
Очаква се, че пазарът ще балансира тези “ексцесии”. А заради придобитите умения нашите диспечери ще се наредят сред лидерите в управлението на системата в такива ситуации.
За да се държат под контрол напрежението и честотата и за да не угасне държавата като Испания,
трябват поне четири блока на термични
централи, които да работят
Това каза преди месец Димитър Зарчев, шеф на Централното диспечерско управление. Ключово е да има запас на сигурност на системата, а той се предоставя от въртящите се машини на АЕЦ, ТЕЦ и водните централи.
Затова ТЕЦ “Марица-изток 2” е важна за системата. И неофициално експерти в управлението ѝ коментират, че никой министър на енергетиката няма да се съгласи със затварянето на тази мощност, независимо колко струват емисиите.
След реформите, които отварят четвъртото плащане от плана за възстановяване, е
изваждането на мини “Марица-изток” и
държавния ТЕЦ от БЕХ в нов холдинг
Само че сегашният министър на енергетиката Ива Петрова и екипът ѝ обвързват това отделяне не с фалити и закриване на комплекса, а с работа на мините и централата, колкото е нужно за сигурността на системата, и преструктуриране, като се започне с терените на мините, за което са осигурени над 200 млн. евро и никой досега не ги е пипал.
Най-голямата промяна през последните години е трансформацията на енергийния микс. Ако допреди десетилетие българската електроенергетика разчиташе основно на АЕЦ, въглищни централи и водни мощности, днес слънчевата енергия се превръща във фактор, който все по-често определя дневното производство. През пролетта на 2026 г. за първи път близо половината от произведената електроенергия в страната идва от възобновяеми източници, подпомогнати от големите вецове на НЕК.
В голямата енергетика държат и на големите батерии - ПАВЕЦ. Колкото повече слънчева и вятърна енергия навлизат в системата (отделна тема е защо вятърните паркове от 15 г. са все 710 мегавата), толкова по-важни стават мощностите за съхранение. България разполага с активи, каквито малко държави в Европа имат – помпено-акумулиращите водноелектрически централи.
През 2026-а два от хидроагрегатите на ПАВЕЦ “Чаира” възкръснаха и се включиха в системата. След години аварии и ремонти централата постепенно възстановява капацитета си.
При пиково производство от фотоволтаици тя ползва излишната енергия за качването на водата с помпи към язовир “Белмекен”, а при недостиг връща тази енергия обратно в мрежата чрез турбините си. Общият проектен капацитет от 864 мегавата е сравним с един ядрен блок в АЕЦ “Козлодуй” по отношение на ролята му за балансиране на системата. Но два от хидроагрегатите не работят и се обмисля подмяната им. А за първи път от 30 г. трети хидроагрегат е тестван как при угасване на държавата може да произведе ток и да го подаде към АЕЦ “Козлодуй”, за да се възстанови системата.
Планирани са още пет ПАВЕЦ
АЕЦ за базова мощност + ВЕИ за евтина енергия + ПАВЕЦ и батерии за баланс на системата. Такава формула изчисляват някои специалисти. А въглищните мощности са за резерв на сигурността.
Ядрената енергетика остава гръбнакът на системата. АЕЦ “Козлодуй” продължава да осигурява над една трета от националното производство на електроенергия и е най-големият единичен производител у нас. Надеждната работа на V и VI блок е ключова не само за вътрешния пазар, но и за позицията на България в региона. Предстоят важни и критични (по думите на министър Петрова) дейности по инженеринговия договор за VII и VIII блок на АЕЦ “Козлодуй”, за да се вземе окончателно инвестиционно решение. Сред които е и финансовият модел, който да даде яснота колко ще струват и дали токът им ще е конкурентен.
Анализът на Международната агенция по енергетика за тази година показва, че светът върви към електрификация с бурно развитие на солари.
Не на хоризонта, а вече са на завоя към нас едни от най-големите потребители на електроенергия. Дейта центрове, или центрове за съхранение на данни, са подали заявки в електроенергийния системен оператор за 9000 мегавата мощност. Това са три АЕЦ “Козлодуй” плюс още един блок от 1000 мегавата. Половината от тях да станат реалност, ще е огромно потребление. Те обаче изискват стабилно захранване без никакви колебания, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
Така че революцията продължава не само в трансформацията в производството на ток, но ще засегне и потребителите му. В България от няколко години на практика тече и електрификация при битовите потребители с
масова замяна на отоплението с дърва и въглища
с климатици
Само че в особено студени дни през зимата, за да могат климатиците да надвият ниските температури, вдигат потреблението си, а оттам и сметките на хората. Това е и основната причина, доказана след щателни проверки на КЕВР, някои домакинства да получават високи фактури, както се случи при сметките за декември и януари. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски прогнозира, че това вероятно ще се случи отново. Мерките, които комисията предлага, са електроразпределителните дружества да изписват в сметките потреблението 13 месеца назад, за да могат хората да правят сравнения. Но това е първа стъпка.
КЕВР работи по анализ колко ще струва подмяната на електромерите с умни. Трябва да е готов до края на август и да покаже колко ще струва това в следващите пет години, защото те ще влязат в цената на тока.
А министърът на енергетиката Ива Петрова е категорична, че защитната мрежа за цените на битовите потребители ще остане дотогава, докато те могат да управляват потреблението си. Това става с уреди, които дават информация в близко до потреблението време.
Тепърва предстои и реформа в секторите на отопление и охлаждане и интегриране на възобновяеми източници към тях.