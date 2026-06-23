И без стратегия на държавата бизнесът направи революция в енергетиката

Солари и батерии, както и електрификация са кодовите дума за 2026-а в енергетиката

Задават се дейта центрове като огромни потребители на ток

Щуро лято очакват в енергетиката. Голямата трансформация се случи за половин година, и то без актуална енергийна стратегия (последната е от 2012 г.). Стана по инициатива на инвеститорите и все пак подпомогната от държавата.

4000 мегавата батерии с по два и половина часа средно за зареждане на евтин ток през деня и толкова във вечерните часове. И 7000 мегавата ВЕИ, основно солари. Във вечерните часове, когато разреждат, батериите са най-големият производител на ток, те вкарват в системата над 2000 мегавата засега. Вероятно ще станат повече.

За държавата, а и за Брюксел на дневен ред остават огромни задачи - инвестиции в мрежата, за да има сигурност, осигуряване на базови мощности и големите батерии - ПАВЕЦ. Както и междусистемна свързаност - електроенергийна и газова, което България прави. Както и трансформации и енергийна ефективност при домакинствата и индустрията.

За първа година това лято системата остава и без ТЕЦ “Ей И Ес Марица-изток 1”, най-маневрената и гъвкава централа и много желана от Електроенергийния системен оператор, защото може бързо да балансира мрежите.

“Ей И Ес Марица-изток 1” спря един ден преди да изключи за планов ремонт V блок на АЕЦ “Козлодуй”. Безспорно стрес за мрежите, но разбрахме ли ние, които ползваме електроенергията, че го има? Не, защото високото напрежение е за диспечерите, чиято работа е да управляват енергийните потоци и да не позволяват разклащане на честотата или напрежението в системата. А те без никакво съмнение са силен екип от топпрофесионалисти.

В следващите страници многократно ще прочетете различни експерти в енергетиката да казват: За първи път! Такова нещо не е било, трансформацията е факт.

Да, слънчевата енергия през деня дава над половината, че дори и 70% от тока у нас. И в определени часове тя е повече от товара на електроенергийната система (товарът е баланс между произведената електроенергия и потребената). А цените са близо до нулата, в уикендите има часове, когато са дори отрицателни, което означава, че производителите плащат, за да им вземат тока.

Предишните години това удряше инвеститорите в солари и

тъй като бизнесът е гъвкав и адаптивен, той

вложи пари в батерии,

за да складира евтиния ток за вечерта, когато може да го продаде на нормална цени.

А и държавата постъпи предвидливо, като включи в плана за възстановяване и устойчивост инвестиция в системи за съхранение, което подпомогна с над 1 млрд. евро тази вълна. Предстои обаче тези средства да бъдат получени.

България вече е сред лидерите в света по най-бързо внедряване на тези съоръжения. Някои позиционират страната от първо до трето място по системи за съхранение.

Българската независима енергийна борса също е в очакване как ще се отрази присъствието на тези системи на съхранение на пазара на електроенергия, а министърът на енергетиката Ива Петрова очаква те да са устойчив фактор, който да гарантира стабилност и сигурност на системата.

Какво реално се случва от месец насам? Българските инвеститори в батерии пазаруват евтиния ток и на гръцките солари през деня, а вечер го изнасят към южната ни съседка и Румъния. Експертът Никола Газдов вече отчита влиянието им върху цените у нас.

На 18 юни в 20,45 часа в България, Гърция, Северна Македония и Сърбия мегаватчас струваше между 125 и 129 евро, а в Румъния, Унгария и Австрия - между 470 и 482 евро. Обикновено цените в Югоизточна Европа и особено в България, Гърция, Румъния и Унгария бяха почти еднакви. Във вечерните часове токът в този регион поскъпваше неимоверно заради гръцките газови централи. Сега се е стигнало дотам, че Гърция е ограничила вноса на вечерен ток от България.

4000 мегавата батерии, с по два и половина часа средно за зареждане на евтин ток през деня и толкова във вечерните часове, се появиха в системата за половин година.

Както и ръководителите на Електроенергийния системен оператор предполагат, батериите, освен че ще балансират системата, ще повлияят и на високите цени в региона на Югоизточна Европа.

Колкото и феновете на ВЕИ и батериите да се възторгват от този бум, от ЕСО са предпазливи. Дават пример как батериите на 15 минути изсипват в мрежите огромни количества електроенергия при високи цени, а когато те паднат, се изтеглят веднага.

Очаква се, че пазарът ще балансира тези “ексцесии”. А заради придобитите умения нашите диспечери ще се наредят сред лидерите в управлението на системата в такива ситуации.

За да се държат под контрол напрежението и честотата и за да не угасне държавата като Испания,

трябват поне четири блока на термични

централи, които да работят

Това каза преди месец Димитър Зарчев, шеф на Централното диспечерско управление. Ключово е да има запас на сигурност на системата, а той се предоставя от въртящите се машини на АЕЦ, ТЕЦ и водните централи.

Затова ТЕЦ “Марица-изток 2” е важна за системата. И неофициално експерти в управлението ѝ коментират, че никой министър на енергетиката няма да се съгласи със затварянето на тази мощност, независимо колко струват емисиите.

След реформите, които отварят четвъртото плащане от плана за възстановяване, е

изваждането на мини “Марица-изток” и

държавния ТЕЦ от БЕХ в нов холдинг

Само че сегашният министър на енергетиката Ива Петрова и екипът ѝ обвързват това отделяне не с фалити и закриване на комплекса, а с работа на мините и централата, колкото е нужно за сигурността на системата, и преструктуриране, като се започне с терените на мините, за което са осигурени над 200 млн. евро и никой досега не ги е пипал.

Най-голямата промяна през последните години е трансформацията на енергийния микс. Ако допреди десетилетие българската електроенергетика разчиташе основно на АЕЦ, въглищни централи и водни мощности, днес слънчевата енергия се превръща във фактор, който все по-често определя дневното производство. През пролетта на 2026 г. за първи път близо половината от произведената електроенергия в страната идва от възобновяеми източници, подпомогнати от големите вецове на НЕК.

В голямата енергетика държат и на големите батерии - ПАВЕЦ. Колкото повече слънчева и вятърна енергия навлизат в системата (отделна тема е защо вятърните паркове от 15 г. са все 710 мегавата), толкова по-важни стават мощностите за съхранение. България разполага с активи, каквито малко държави в Европа имат – помпено-акумулиращите водноелектрически централи.

През 2026-а два от хидроагрегатите на ПАВЕЦ “Чаира” възкръснаха и се включиха в системата. След години аварии и ремонти централата постепенно възстановява капацитета си.

При пиково производство от фотоволтаици тя ползва излишната енергия за качването на водата с помпи към язовир “Белмекен”, а при недостиг връща тази енергия обратно в мрежата чрез турбините си. Общият проектен капацитет от 864 мегавата е сравним с един ядрен блок в АЕЦ “Козлодуй” по отношение на ролята му за балансиране на системата. Но два от хидроагрегатите не работят и се обмисля подмяната им. А за първи път от 30 г. трети хидроагрегат е тестван как при угасване на държавата може да произведе ток и да го подаде към АЕЦ “Козлодуй”, за да се възстанови системата.

Планирани са още пет ПАВЕЦ

АЕЦ за базова мощност + ВЕИ за евтина енергия + ПАВЕЦ и батерии за баланс на системата. Такава формула изчисляват някои специалисти. А въглищните мощности са за резерв на сигурността.

Ядрената енергетика остава гръбнакът на системата. АЕЦ “Козлодуй” продължава да осигурява над една трета от националното производство на електроенергия и е най-големият единичен производител у нас. Надеждната работа на V и VI блок е ключова не само за вътрешния пазар, но и за позицията на България в региона. Предстоят важни и критични (по думите на министър Петрова) дейности по инженеринговия договор за VII и VIII блок на АЕЦ “Козлодуй”, за да се вземе окончателно инвестиционно решение. Сред които е и финансовият модел, който да даде яснота колко ще струват и дали токът им ще е конкурентен.

Анализът на Международната агенция по енергетика за тази година показва, че светът върви към електрификация с бурно развитие на солари.

Не на хоризонта, а вече са на завоя към нас едни от най-големите потребители на електроенергия. Дейта центрове, или центрове за съхранение на данни, са подали заявки в електроенергийния системен оператор за 9000 мегавата мощност. Това са три АЕЦ “Козлодуй” плюс още един блок от 1000 мегавата. Половината от тях да станат реалност, ще е огромно потребление. Те обаче изискват стабилно захранване без никакви колебания, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

Така че революцията продължава не само в трансформацията в производството на ток, но ще засегне и потребителите му. В България от няколко години на практика тече и електрификация при битовите потребители с

масова замяна на отоплението с дърва и въглища

с климатици

Само че в особено студени дни през зимата, за да могат климатиците да надвият ниските температури, вдигат потреблението си, а оттам и сметките на хората. Това е и основната причина, доказана след щателни проверки на КЕВР, някои домакинства да получават високи фактури, както се случи при сметките за декември и януари. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски прогнозира, че това вероятно ще се случи отново. Мерките, които комисията предлага, са електроразпределителните дружества да изписват в сметките потреблението 13 месеца назад, за да могат хората да правят сравнения. Но това е първа стъпка.

КЕВР работи по анализ колко ще струва подмяната на електромерите с умни. Трябва да е готов до края на август и да покаже колко ще струва това в следващите пет години, защото те ще влязат в цената на тока.

А министърът на енергетиката Ива Петрова е категорична, че защитната мрежа за цените на битовите потребители ще остане дотогава, докато те могат да управляват потреблението си. Това става с уреди, които дават информация в близко до потреблението време.

Тепърва предстои и реформа в секторите на отопление и охлаждане и интегриране на възобновяеми източници към тях.