Христо Ковачки: Ако искаме силна икономика, трябва да развиваме и поддържаме силна енергетика

За България са нужни АЕЦ – използване на ядрено гориво, произведено от американски компании, природен газ – с произход от Азербайджан и САЩ, както и собствен въглищен ресурс

Христо Ковачки е енергиен експерт и предприемач. Той е председател на АДЕС (Асоциация за декарбонизация и енергина сигурност). Има докторска степен по технически науки. Той е автор на изобретения, свързани с лазери, електроника и енергетика, разработва различни технологии и е придобил над 15 патента в областите екология и енергетика.

- Г-н Ковачки, вие сте един от енергетиците с задълбочена експертиза. В неделя бе отбелязан тазгодишният Ден на енергетика и искам да обсъдя с вас важните въпроси за сектора. Каква е диагнозата, която може да поставите на родната енергетика?

- Ние имаме базови енергийни мощности, които са били изградени и развивани до средата на 80-те години. Благодарение на тях България е била енергиен лидер в региона, работейки изпреварващо и изграждайки мощности, които и днес гарантират сигурността на енергийната ни система. Енергийното производство трябва да изпреварва ръста на икономиката, за да бъде експортно ориентиран сектор, който носи може би най-високата добавена стойност. За да гарантираме конкурентоспособността на родната икономика, трябва да заложим на диверсификация на суровинния микс и да развиваме базовите мощности, които са основа и гарантират баланса на системата.Ако искаме силна икономика, трябва да развиваме и поддържаме силна енергетика.

Ние имаме уникална енергийна система. Имаме АЕЦ, имаме въглищни ТЕЦ-ове, имаме огромно находище на въглища. Ако използваме наличните си мощности и ги развием спрямо новите изисквания за екологичност, можем отново да станем лидер на Балканите от гледна точка на производство на електроенергия. Мисля, че усилията на държавата трябва да са в духа на индустриализация, съхраняване на енергетиката и развитие на всички енергийни проекти, които стоят пред нас.

- Говорите за въглища, но нали те са вредни и мръсни?

- Това беше по-скоро политическата линия и говорене в Европа и у нас през последните 20 години. Политиците сега не знаят как да излязат от капана, който сами си поставиха. Наслагваните от години негативни послания срещу базовите енергийни мощности, включително и въглищните, започнаха да работят срещу икономическия напредък. Това е изключително видимо в Европа.

Но с напредъка на новите технологии се развиха и такива, които дават възможност да се пречистват емисиите от въглищата. Американският президент Доналд Тръмп говори за зелени въглища. Япония, която е популярна с технологичния си напредък и прецизност, произвежда около една четвърт от електроенергията си от въглища. Китай. Полша стъпва на въглищните си ресурси, за да гарантират икономическата си и енергийна стабилност.

Комбинацията между ВЕИ и базови мощности е формулата за успеха.

- Каква е вашата оценка за отделянето на държавния ТЕЦ и мина от БЕХ? Това работещо решение ли е?

- Мисля, че преди да даваме оценки, трябва да се запознаем с последващите стъпки и стратегията за развитие на държавната енергетика . Актът на отделяне сам по себе си не означава нищо. Важно е обществото и управляващите да осъзнаят важността на Мариците за стабилността на енергийната ни система. Всеки друг разговор е несъстоятелен. Не може да се прави дългосрочна стратегия на основата на емоционални внушения и популизъм. Това е убийствен сценарии.

За въглищата има бъдеще, но страната ни по някакви причини пропусна да защити въглищните си комплекси като ключови за енергийната сигурност. Полша регламентира т.нар. механизъм за капацитет, който позволява финансиране на дружества, важни за енергийната сигурност, каквито са Мариците например. Сега България трябва да опита да защити въглищните си мощности в Европа, като настоява, че тегарантират енергийната ни сигурност.

Трябва също така спешно да привлечем американски технологични и инвестиционни компании за изграждането на ТЕЦ-ове, работещи на въглища при свръхкритични параметри, с емисионни фактори за въглероден двуокис, съизмерими с емисионните фактори при изгаряне на природен газ. По този начин ще превърнем българските въглища в cleancoal.

Не на последно място българските находища на лигнитни въглища крият неизползван потенциал, не само като традиционен енергиен източник, но и като суровинна база за добив на редки метали, от съществено значение за глобалните технологични и зелени енергийни сектори.Редкоземните елементи могат да бъдат открити в лигнитни въглища, в материали от покривни пластове и дори във въглищна пепел. Това, което някои смятат за ресурс от миналото, всъщност може да съдържа материалите на бъдещето. Тук САЩ има натрупан достатъчно опит, от който нашата държава може да се възползва, за да започне проучване на възможността за добив на такива метали и елементи, съвместно с американски технологични компании

- А каква е ролята на топлофикационните дружества, независимо дали са въглищни или газови?

- Топлофикациите са изключително важни за енергийния сектор и сигурност в страната. Топлофикационните дружества, работещи на основата на когенерационни мощности, имат почти 3 пъти по-висок коефициент на полезно действие в сравнение с ядрените централи. Тази по-висока ефективност означава по-ниска себестойност на горивото и носи по-голяма сигурност на енергийната система. Топлинният товар в топлофикациите през лятото е 7-8 пъти по-нисък от топлинния товар през зимата. Тези дружества имат уникалната способност да компенсират разликата в топлинните товари. Ако тази разлика падне върху плещите на енергийната система и на енергоразпределителните дружества, това означава допълнителни проблеми за тях. По-високият коефициент на полезно действие на топлофикационните дружества допринася за намаляване на въглеродните емисии и повишаване на екологичните стандарти в регионите, в които оперират.

- И за финал още една актуална тема. Надяваме се, че вече ставаме свидетели на края на военния конфликт в Близкия Изток. Това добра новина ли е за енергийния сектор?

- Новината за край на който и да е военен конфликт, винаги е добра. Изводите от този конфликт - това е необходимостта от инвестиции в енергетийната сигурност на България. АЕЦ – използване на ядрено гориво, произведено от американски компании, природен газ – с произход от Азербайджан и САЩ, както и собствен въглищен ресурс.