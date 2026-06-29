Българските енергетици са топ - специалисти и могат да обучават Европа, казва изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор

- Г-н Георгиев, първо лято с батерии, какво се случва?

- Никога не е имало такова нещо. Не само първо лято с батерии, първо лято със 7000 мегавата фотоволтаици. Батериите няма да са ни проблем това лято, той ще дойде през октомври, сега те не ни пречат. Обикновено пролет и есен товарите са много ниски - няма климатици, няма отопление. В последните две седмици товарите са на най-ниско възможно ниво, вечерно време падаме на 2800 мегавата, през деня са 3600 - 3800, а ние имаме 7000 мегавата фотоволтаици. Трябва да добавим и 710 мегавата вятър, а и работят вецовете, както и два блока на АЕЦ “Козлодуй”. Най-големият ни проблем сега беше не толкова товарът на системата, а устойчивостта ѝ. Трябват ни базови мощности.

- Става въпрос за реактивната електроенергия ли? Но трябва да го обясните така, че и козметичка да го разбере.

- Много просто ще го кажа и то с няколко думи. Активната енергия е тази, която ползваме. Реактивната е тази, която храни системата и избутва активната, за да върви по мрежата. Нейната работа е да подпомага преноса на активната енергия. Това прави тя. И без реактивна енергия активната енергия не може да се движи сама. А тя се произвежда, когато има машини с въртящ момент, които вкарват в системата реактивна енергия, тя е храната на системата.

- Какво правят тези запаси на устойчивост, които са ви толкова важни?

- Поддържат системата жива - честотата, напрежението, всичко това се поддържа, за да можем да я държим ефективна, да няма резки пикове.

- Когато има резки пикове и падове, какво може да се случи?

- Може да останем на тъмно. В единия случай, когато е по-високо напрежението, изключва, когато е по-ниско - пак. Ще ви дам най-прост пример. Спомням си как преди години вкъщи не работеше миялната машина. Идва майсторът, замерва - 168 волта. Показва ми - виж какво пише тук - 220 плюс-минус 5%. Проблемът е, че когато е по-ниско напрежението - 180 волта, електромерът си работи, но ако печете нещо, ще го държите във фурната още половин час и ще платите по-голяма сметка. Затова нашата роля е да държим нещата изрядни.

- Погледнах сайта ви в 21 ч в понеделник, 8 юни, към Румъния течаха 2000 мегавата. В същия час батериите бяха в разреждане 2000 мегавата. И имаше още към 400 мегавата към Сърбия и Северна Македония. Какво означава това?

- Обикновено вечер изнасяме и към Гърция, само че те еднолично го ограничиха, защото през деня евтината енергия от фотоволтаиците им ние я акумулираме и вечер я връщаме на Румъния и на Гърция на тройна цена. И на тях им дойде в повече. Затова еднолично техният оператор наложи ограничение вечер - първо от 1500, след това на 600, после наложи на 300 мегавата. Проблемът при колегите в Гърция е, че им работят газовите централи, но явно дори и при три пъти по-висока цена на нашата електроенергия тя е доста по-евтина от тази на газовите им централи.

- На кое място е България по капацитет за съхранение на електроенергия?

- Между първо и трето място ни водят в зависимост от факторите, които разглеждат. Принципно сега сме батерията на Европа. Това е факт. В момента имаме инсталирани системи за съхранение на енергия с мощност от 4000 мегавата, до края на годината ще станат 4700 със сигурност. Смятайте ги средно по 2,5 часа капацитет за съхранение. 4000 мегавата означават 10 000 мегаватчаса съхранение и разреждане.

- Феновете на слънчевия ток са възторжени, че през светлите часове на денонощието фотоволтаиците дават половината, че и 60, и 70% от товара. Вие възторжени ли сте?

- Испания остана на тъмно при 78 на сто солари и 22 процента конвенционални централи. Така че нека да не сме толкова възторжени.

- Ние ще гаснем ли?

- Не, няма да гаснем, но е тежко. Правим постоянни анализи, има превключвания, има пренасяния. Проблемът на батериите е, че повечето играят на пазара, не е като да зареждат или разреждат два часа и половина наведнъж. Те, в зависимост от цените, за половин час могат да изсипят в системата енергия и после пак да зареждат, могат да го правят на 15 минути. Излиза в момента евтин ток, почват да зареждат, след 15 минути се вдига цената, спират да зареждат, почват да връщат.

- От десетилетия за първи път може би има такова преструктуриране на енергетиката, такива мощни присъединявания, които са множество малки, но като цяло е огромно число. Съгласен ли сте?

- Ще ви поправя, не от десетилетие, изобщо не е имало такова нещо. До 2024 г. единствените батерии в системата бяха помпено-акумулиращите ВЕЦ на НЕК. А за две години и половина енергетиката се преобърна, всичко е съвсем различно, няма я рутината. Тя 30 години е работила по един и същ начин, сега нещата са различни, динамиката е много голяма. Пак казвам - представяте си 4000 мегавата батерии и в даден момент цената се вдига, всички изведнъж започват да вкарват електроенергията в системата - това са два АЕЦ-а, а след 15 минути тя спира. Ние пак трябва да реагираме и това е сътресение. Карате и изведнъж рязко трябва да спрете с колата, в следващия момент пак рязко тръгвате.

Оказва се, че нашите експерти в енергетиката са на топниво. Никъде в Европа го няма този проблем в момента. Нашите хора могат да преподават съвсем спокойно на Европа. Запитвали ли сте се защо има толкова много гръцки инвеститори в България. Ако отидете в Гърция и решите да инвестирате, ви казват - 2035 година за вашата батерия от 10 мегавата. В Англия като отидете, ви казват - 2039 година. Докато ние имаме либерален модел. И наистина колегите правят невъзможното. Имайте предвид, че тази система не е създадена за такава ситуация. Имаме 12 000 мегавата трансформаторни мощности и ВЕИ-та и батерии от общо 11 500 мегавата инсталирана мощност. Още един месец и ще запълним трансформаторната мощност. 12 000 мегавата са трансформаторните мощности на системата, а ВЕИ-та и батерии са общо 11 500 мегавата инсталирана мощност и скоро те ще я запълнят.

- Комбинацията солари и батерии помага ли за баланса на системата?

- Защо да не помага? Соларите работят, батериите пълнят, вечерно време отдават. Всичко помага, когато е умерено. Сега не е, но той, пазарът, ще го регулира. В края на краищата няма да има толкова чести пикове и спадове в цената и батериите да играят през 15 минути. Постепенно ще се напасне системата и няма да са такива ударите по нея. Тя ще се настрои, те ще се настроят към пазара и той ще ги регулира.

- При този ускорен курс към електрификация ще са нужни ли другите батерии - ПАВЕЦ?

- Те трябват на всяка уважаваща себе си система. ПАВЕЦ не е обикновена батерия, а е базова енергия. Една Гърция има проект за най-голямата ПАВЕЦ на Балканския полуостров. А ние сме по-планинска държава и имаме потенциал. Такава централа, от една страна, е батерия, но от друга - не е, ПАВЕЦ осигурява запас на устойчивост. Тя има турбина, водата като минава, върти. След като има въртящ момент, всичко е наред. Където няма въртящ момент, е лошо.

- Какви инвестиции в тази ситуация ще се влагат в системата?

- Имаме си 10-годишен план за развитие на мрежата, инвестиционна програма, но трябва да е ясно, че не може да направим един електропровод за два дни, една подстанция за два дни. Този бум никой не го е предвидил, а дори и да го предвидиш, пак до 2026 г. няма какво да направиш. Ремонтират колегите и в момента. При 12 000 мегавата трансформаторна мощност няма държава в света, която да може да я увеличи за една година на 20 000. Само един пример – ако си поръчате трансформатор за трафопоста, минималната доставка е 18 месеца. Ние сме пуснали една поръчка и ни дават срок на доставка до 974 дни. Имаме да подменяме 100 трансформатора в България, 10 големи по подстанциите вече са подменени за два месеца. Поръчката е за 100 и тя си се изпълнява в български завод. Системата се реновира.

- Има една тъга сред енергетиците, че от нетен износител на електроенергия България става нетен вносител.

- След 2024 г. енергетиката изглежда по друг начин и колегите ще трябва да си сменят мисленето. Има единен голям пазар, няма никакво значение дали внасяш, или изнасяш. При положение че внасяш на почти отрицателни цени от фотоволтаиците на Гърция и им изнасяш вечерта на тройна цена. Или внасяш от Гърция, изнасяш за Румъния и за Украйна. Не трябва да се гледа дали внасяме, или изнасяме. Ако построят големи потребители, както се очаква, ще станем нетен вносител.

- Но цената на тока в региона си е висока, защото уж има единен пазар, но май го няма заради тесните места, които не са у нас. Докога?

- Повярвайте ми, всеки път го поставяме този въпрос на какъвто и да е форум в ЕС. Тесните места в мрежите са на австрийско-унгарската и на унгарско-румънската граница. Не е толкова трудно да се построят, ако има желание. Предполагам, че не искат офшорният вятър да идва насам. Когато построят вятърните централи в Северно море, тогава ще се отвори мрежовата свързаност, такива нагласи виждам. Югоизточна Европа е остров, абсолютно сте права. И това сме Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция, част от Унгария.

- Намекнахте, че очаквате големи потребители. Какво имате предвид?

- Запазил съм ви за десерт нещо. 2024-а беше годината на фотоволтаиците, 2025 г. е на батериите. 2026-а е на дейта центровете. Вече имаме искания за присъединяване на 9000 мегавата дейта центрове, и то от началото на годината. Задават се огромни консуматори и те ще помагат на системата.

- Къде ще са тези центрове?

- Те търсят клиенти до големия град и задължително да има летище - София, Пловдив, Варна, Бургас. Не вярвам да станат всичките тези 9000 мегавата, но половината да са, пак е много. И вероятно ще ги построят бързо. Но тези центрове за съхранение на данни се нуждаят от енергия 24/7, 365 дни в годината и без милисекунда прекъсване и колебания.

Диспечерите у нас са топ експерти, които могат да обучават Европа, казва шефът на ЕСО.

- Говори се, че Турция много настоява за увеличаване на свързаността. Какво се предвижда?

- Ние сме средно около 6000 мегавата товар, който потребяваме, през лятото - към 3800, в пика на зимата - 7700. Една Турция е с потребление от 65 хиляди мегавата, като Истанбул е 8000, колкото България при пиково потребление. Така че е нормално да го искат. Работи се сериозно по коридор Изток-Запад, по неговото протежение сме 8 държави. Става въпрос за три електропровода - два от Турция през Гърция и под морето към Италия и един по суша през Черна гора към Италия. Това е свързване със западноевропейската електроенергийна система. Сухопътната връзка тръгва от Турция през България, Гърция, Северна Македония към Черна гора и Италия. Правят се предпроектни проучвания в момента и има огромно желание за финансиране от ЕБВР, защото това наистина ще помогне на системата. Ще струва около 5 млрд. евро на фона на 260 млрд. евро за офшорен вятър в Европа. Ние се опитваме да ги осигурим, защото я искаме тази свързаност.

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Кирил Георгиев е с професионален опит и задълбочена експертиза в енергийния сектор, натрупани с работата му в компаниите от структурата на Българския енергиен холдинг, Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Фонда "Енергийна ефективност и възобновяеми източници". Той оглави ЕСО през декември миналата година.