Включваме се в още един проект за свързаност през Черно море и България - т. нар. Дигитален път на коприната

- Г-н Малинов, военният конфликт в Близкия изток вдигна цените на горивата. Каква е ситуацията на пазара откъм наличието на доставки на природен газ и цена?

- За съжаление, в момента се водят няколко войни в нашия регион, които неминуемо имат сериозни отражения в енергийния сектор, включително и у нас. От няколко години наблюдаваме ситуация, при която цените на енергийните ресурси не са чисто пазарно ориентирани, а са подвластни на геополитическата обстановка. Доставките на природен газ за страната и региона са стабилни, формират се предимно от втечнен природен газ от сигурни източници като САЩ, тръбопроводен газ от Азербайджан и други. Говорейки за цената, от края на февруари и март тази година се наблюдава сериозна волатилност на пазара. Ако вземем цената на природния газ на европейския пазар на 1 януари 2026 г., тя е била приблизително 28,81 евро за мегаватчас, а през март достигна максимална цена от 61,881 евро/мвтч. Това е увеличение от приблизително 115%.

След новината за постигнатото споразумение между САЩ и Иран и частичното успокояване на пазарните очаквания се наблюдава корекция и спад в ценовите нива. Въпреки това пазарът остава чувствителен към геополитически събития, което поддържа висока степен на несигурност и затруднява дългосрочното инвестиционно планиране. Същевременно тази среда създава и възможности за ускорено развитие на алтернативни маршрути и засилване на партньорствата със сигурни и предвидими доставчици.

- Какви потоци текат през мрежата на “Булгартрансгаз”?

- Газопреносната инфраструктура на “Булгартрансгаз” осигурява както пренос на природен газ за потребителите в страната, така и трансграничен пренос за съседните страни Турция, Гърция, Сърбия, Румъния и Северна Македония. Делът на вноса на природен газ в България през 2025 г. надхвърля 99%, като чрез мрежата ни се реализират значителни доставки, както казах, основно от надеждни източници като Азербайджан, САЩ и други. Разбира се, разчитаме на доставките от терминала в Александруполис, в който сме акционери. Пазарът недвусмислено ни

показва необходимостта до края на 2026-а да бъде взето

решение за изграждане на поне още един терминал

за втечнен природен газ в Гърция.

- Компанията вече провежда търгове за поетапно увеличаващия се капацитет по българската част на Вертикалния газов коридор, и то с намалена с 11% цена. Кои участъци от коридора са готови и с колко са увеличени възможностите за пренос на природен газ?

- Настоящата пазарна реалност доказа колко правилно и навременно е било решението на българския газопреносен оператор и на колегите от региона да реализираме Вертикалния газов коридор - единствената магистрала за пренос на втечнен газ към Югоизточна Европа. Лупингът Кулата - Кресна, който е част от инфраструктурата за увеличаване на капацитета за пренос от Гърция, ще бъде въведен в експлоатация през юли 2026 г., а газопроводът Пиперево - Перник - през първото тримесечие на 2027 г. Лупингът Рупча - Ветрино и реверсирането на компресорна станция Кардам, с които ще повишим капацитета за пренос към Румъния - до края на годината.

Именно в резултат от напредъка по изграждане на коридора обявихме увеличени капацитети за пренос на природен газ, които предлагаме на пазара на следващия търг за годишен капацитет, от Гърция към България и от България към Румъния, и то при по-ниски цени. В точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро капацитетът ще се увеличи на два етапа - за 2026 - 2027 и от 2027- 2028, а на точките Негру вода 1/Кардам и Кюстендил/Жидилово - от газова година 2027 - 2028. Въз основа на очакваните по-високи потоци по Вертикалния коридор за следващата газова година намалихме чувствително цената на капацитета за точките на междусистемно свързване от Гърция към България и от България към Румъния.

- Капацитетът на вход от Сидирокастро - Кулата се повишава с 50%, а на точката за свързване с румънската мрежа - с 87%. Ще има ли кандидати да пренасят газ през територията на България от юг на север и североизток?

- Ние твърдо вярваме в успеха на Вертикалния коридор, но тази вяра не е “на сляпо”. След решението ни за практическа реализация на концепцията, както и след старта на строителството многократно беше заявена безрезервната подкрепа към проекта както от страна на Европейската комисия, така и от партньорите ни от САЩ.

Причините за тази подкрепа са повече от ясни - Вертикалният газов коридор с двете си разклонения – към Украйна и Молдова на изток и към Унгария и Словакия в Централна Европа, ще има ключова роля за успешната диверсификация в региона

и за преустановяването на вноса в ЕС на

природен газ от Русия

Увеличеният интерес от страна на пазарните участници към тези две точки вече е налице. За текущата газова година те показват висока използваемост, която в определени периоди достига 100% от техническия капацитет.

Очакваме тази тенденция да продължи, тъй като нашите пазари в региона стават все по-привлекателни и виждаме интерес не само от страна на вече утвърдилите се доставчици от алтернативни източници за региона, но и на нови, по-големи играчи, които са, бих казал, сред глобалните лидери в сектора.

- Догодина вие като компания ще сте изпълнили ангажимента към Вертикалния коридор. Останалите шест държави - Гърция, Румъния, Украйна, Молдова, Унгария, Словакия, направиха ли инвестициите си в разширяване на капацитета на тяхната мрежа?

- Всички оператори от седемте страни, участващи в инициативата, осъществяваме координирани инвестиции и действия във връзка с подготовка на мрежите за нарастващите потоци природен газ. В зависимост от възможностите на мрежите във всяка страна са необходими различни таргетирани инвестиции, като страните се подпомагат и базират действията си на устойчивия нарастващ интерес за пренос на по-големи количества по маршрута. Нека говорим в цифри - през 2025 г. отчитаме ръст над 11% в общите пренесени количества за съседни държави, като само към Румъния ръстът е близо 75%. Например при планираното увеличение от наша страна на капацитета за пренос към Румъния от румънска страна също повишават своя входен капацитет за точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам, както и капацитета на изход към Украйна.

Както споменах, ние вече се радваме на увеличен интерес по трасето на Вертикалния коридор – не само в България, но и в другите участващи държави. Планирането, изграждането и оперирането на преносна инфраструктура е комплексен процес, който изисква дългосрочно проучване и навременно вземане на целеви решения за инвестиции.

Предвид ръста на втечнения газ в световен план, а и за нашия регион, както и европейското законодателство, което предвижда забрана за внос на енергийни продукти от руски произход, е не само належащо да приведем системите си в готовност, а и ключово за енергийната ни сигурност, независимост и още по-доброто ни позициониране на регионалния пазар на природен газ.

На 6 юли предстои годишният търг за капацитет, като отново очакваме значително търсене от страна на пазара. В крайна сметка всички процеси по веригата на доставки, дори и в световен мащаб, влияят на формирането на цени за крайните потребители, а тяхното оптимално и сигурно ниво от своя страна е ключово за оформяне на устойчив икономически растеж и просперитет.

- Използва ли се трансбалканският газопровод, по който навремето доставяхте руски газ през Украйна и Молдова към Балканите и основно за Истанбул?

- Трансбалканският маршрут на територията на България е интегрална част от газопреносната мрежа на “Булгартрансгаз”. За да подобрим инфраструктурата, са реверсирани компресорна станция “Странджа”, както и точките на междусистемно свързване. Все повече инфраструктурата на българския газопреносен оператор се използва от държавите в региона не за доставка на руски газ, а обратното –

като инструмент за диверсификция и

доставка на газ от нови, алтернативни източници

- С построяването на нови тръбопроводи, обновяването на компресорните станции, изглежда като че компанията вече си е свършила работата. Какво още ще се прави по междусистемната свързаност?

- В динамичния свят, в който живеем, особено предвид бизнес средата, в която оперираме като газопреносен оператор и оператор на ключова енергийна инфраструктура, не би било логично да се дават крайни оценки и да се смята, че заложените цели са напълно постигнати.

Тъй като тези цели се променят паралелно с всички външни фактори и динамиката на сектора в глобален план, от нас се изисква да имаме готовност да реагираме на непредвидени ситуации с необходимата устойчивост, увереност и реална възможност да посрещнем предизвикателствата на деня.

В енергетиката е много важна дългосрочната визия и планиране. Ще ви дам пример с решението ни през 2020 г. да придобием акционерно участие в терминала за втечнен газ в Александруполис. Това се случи в период, в който в Югоизточна Европа все още не се говореше в този мащаб за ролята на втечнения природен газ и потенциала му за нашия регион.

- Докъде сте с модернизацията и разширението на газовото хранилище в Чирен?

- Проектът за разширение на ПГХ “Чирен”, който е определен за проект от “общ интерес” за ЕС, е от стратегическо значение за региона, който предвижда поетапно увеличаване на капацитета за съхранение на газ до 1 млрд. куб. м, както и увеличаване на дневните капацитети на добив и нагнетяване до 8-10 млн. куб. м.

Продължава работата по разширението на хранилището. Припомням, че от 1 май 2025 г. след успешното въвеждане в експлоатация на новите надземни съоръжения и газопровода, свързващ хранилището с газопреносната мрежа,

капацитетът за съхранение беше увеличен със 100 млн.

куб. м до общо 650 млн. куб. метра

Пазарът е съвършен механизъм, който ще ни покаже до каква степен ще реализираме проекта за разширението. Продължаваме разширението с 3+3 сондажа и планираме с тях да постигнем увеличение на капацитета до 850 млн. куб. м.

Подадените оферти миналата година не отговаряха на изискванията и това доведе до прекратяване на обществената поръчка, което бе потвърдено както от Комисията за защита на конкуренцията, така и от Върховния административен съд. Тази година отново я стартирахме, и то при запазване на параметрите, включително и прогнозната стойност в размер на 55 972 144,82 евро без ДДС. Подадени са оферти от двама участници, разглеждат се от назначената комисия.

Изпълнението на проекта ще допринесе значително за сигурността на доставките на природен газ и подобряване на конкуренцията и достъпа до природен газ от алтернативни източници, в т.ч. LNG чрез съществуващите и планираните терминали в региона. Проектът ще спомогне и за подобряване на гъвкавостта на енергийната система и ще подобри техническите и експлоатационните ѝ възможности.

- От Механизма за свързана Европа ви дадоха 4,56 млн. евро за предпроектно проучване на 250-километровото трасе за пренос на водород от Гърция до България. Тази водородна магистрала ще струва много пари, реалистична ли е и откъде ще дойде финансиране, от същия механизъм ли?

- Този водороден проект на “Булгартрансгаз”, който разработваме координирано с аналогичен проект на партньорите ни от ДЕСФА С.А. в Гърция, е първият в Югоизточна Европа, одобрен за включване в списъците на проекти от общ интерес за ЕС. В началото на 2026 г. Европейската комисия одобри финансиране за проекта в размер на 4,56 млн. евро за предпроектни дейности и инвестиционно проектиране. Използвам възможността да обявя, че през миналата седмица подписахме грантовото споразумение и 50% от финансирането - 2 280 625 евро, вече е получено по сметка на “Булгартрансгаз”. Дали сме ход на съответните проучвателни дейности във връзка с проекта, но тъй като визията ни е дългосрочна и, разбира се, включва процесите по изграждане и експлоатация на мрежа за пренос на водород, целта е и последващо финансиране на дейностите за изграждането и въвеждането в експлоатация на съответната инфраструктура.

- Какво прави “Булгартрансгаз” в проекта за подводен оптичен кабел по дъното на Черно море, който да свърже България, Турция, Грузия и Украйна, и то след 2 години. Паралелно такава система се изгражда в Каспийско море и ще свърже Азербайджан и Казахстан, като идеята е за дигитален път между Централна Европа и Централна Азия, като се заобикалят рисковите зони. Влизате в дигиталния бизнес с дейтацентровете ли?

- Коридорите за пренос на данни са неразделна част от бъдещото технологично развитие, свързано с дейтацентровете, развитието на изкуствения интелект, киберсигурността и необходимостта от енергия за техните нужди. Включваме се в още един проект за свързаност - да, различна, но отново насочена към развитие на мрежа с цел сигурност. “Кардеса” е изцяло нов коридор за свързване през Черно море и България, част от мащабния “среден коридор” за дигитална свързаност между Европа и Азия, преминаващ през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия – т. нар. Дигитален път на коприната. Тази нова подводна телекомуникационна система от последно поколение ще свърже България и Грузия, с отклонения към Турция и планирано бъдещо разклонение към Украйна, превръщайки страната ни в

стратегическа входна точка на нов дигитален

коридор между Европа и Азия

В проекта “Булгартрансгаз” участва с вече изградена инфраструктура, а именно - налична изградена тръба по трасето София – Ботевград – Плевен – Полски Сеновец – Търговище – Провадия – Лозенец – Стара Загора – Пловдив – Ихтиман – София, първоначално предназначена за спомагателна комуникационна мрежа; както и с предоставяне на терени в компресорни станции за контейнерни колокационни съоръжения.

Вече подписахме договори с “Водафон” и “Водафон Украйна” за използване на трасето за период от поне 15 години, надяваме се проектът да се реализира в заложените срокове. “Кардеса” ще осигури необходимото равнище на трансгранична свързаност чрез използване на съществуващите маршрути за бързото разполагане на оптични връзки към съседните страни и по-широкия регион на Югоизточна Европа. Синергията между енергетиката, телекомуникациите и киберсигурността е иновативен модел, при който енергийната сигурност се подобрява чрез независима цифрова мрежа за управление на критична инфраструктура и устойчиви стандарти за киберсигурност.